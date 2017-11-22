 

Доктор филологических наук расскажет о тайне имён русских классиков в Новосибирске

 22 ноября, 08:10
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Доктор филологических наук расскажет о тайне имён русских классиков в Новосибирске
Фото с сайта pixabay.com

Авторский курс о значении имён и псевдонимов в литературе запустил на базе проекта «Открытая кафедра» доктор филологических наук Валерий Мароши, передаёт 22 ноября корреспондент Сиб.фм по итогам первой лекции.

На авторском курсе профессора НГПУ Валерия Мароши речь пойдёт об играх с авторским именем в русской литературе — от классики до современности. В числе авторов, о тайнах имён которых будет говорить профессор Мароши, — Пушкин, Державин, Сологуб, Пастернак, Цветаева и другие признанные классики.

Вопрос имени будет рассматриваться как с точки зрения личности и мифа, так и с точки зрения продаваемого товарного знака.

«Если говорить об „имени“, как о товарном знаке, то человек может использовать имя, как бренд. Многие авторы, получившие общественное признание, продают авторские права и получают процент от публикаций за то, что от их имени пишут другие люди», — объяснил корреспонденту Сиб.фм Валерий Мароши.

Лекции будут проходить в ТЦ «Европа» в рамках проекта «Открытая кафедра». Свободные слушатели могут записаться предварительно.

Напомним, в конце ноября французский автор детских энциклопедий расскажет о троянском коне в Новосибирске.

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