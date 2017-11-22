Иркутские школьники обучатся приёмам самбо по учебникам

Представители издательства «Просвещение» передали комплекты учебно-методической литературы по преподаванию самбо министерству образования Иркутской области, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы регионального правительства 22 ноября.

Как сообщили в пресс-службе, в ближайшее время учебники получат иркутские школы, которые являются пилотными площадками для реализации проекта «Самбо в школу».

20 ноября исполнительный директор всероссийского проекта «Открытый мир самбо» и один из авторов учебно-методического пособия «Самбо в школу» Елена Ломакина провели вебинар для руководителей образовательных организаций, учителей физической культуры и педагогов дополнительного профессионального образования Иркутской области.

«Министерство образования Иркутской области активно взаимодействует с издательством „Просвещение“ в рамках соглашения, заключённого между правительством региона и издательством. Для педагогов области авторы и методисты издательства проводят мероприятия, направленные на методическую поддержку, проводится апробация новых учебно-методических изданий. Такая работа является серьёзным вкладом в развитие системы образования региона, повышение качества и доступности образования», — отметил замминистра образования Приангарья Максим Парфёнов.

С начала учебного года в 12 школах Иркутской области в пилотном режиме начали реализовывать всероссийский проект «Самбо в школу». Площадками для реализации проекта в регионе стали школы, расположенные в городах Усолье-Сибирском, Саянске, Усть-Илимске, Усть-Куте, Нижнеудинске, посёлке Залари и Черемховском районе.

3 сентября региональное министерство образования и Всероссийская федерация самбо заключили соглашение о сотрудничестве в создании и развитии школьных спортивных клубов самбо.

Напомним, в апреле учёные СО РАН и Новосибирского государственного педагогического университета издали школьный учебник по истории Новосибирской области.