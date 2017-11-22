 

Дмитрий Хворостовский завещал отправить часть своего праха в Красноярск

 22 ноября, 17:57
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Дмитрий Хворостовский завещал отправить часть своего праха в Красноярск
Фото со страницы артиста в соцсети Facebook

Народный артист Дмитрий Хворостовский оставил завещание, согласно которому его прах должен частично отправиться на родину в Красноярск, узнал 22 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения информационного агентства ТАСС.

В среду, 22 ноября, оперный певец Дмитрий Хворостовский умер в Лондоне, ранее врачи диагностировали у него опухоль мозга.

Народный артист России певец Иосиф Кобзон сообщил журналистам подробности завещания певца.

«Он оставил завещание... Каким был, такое же оставил героическое завещание: кремировать его и похоронить часть (праха — прим. Сиб.фм) в Москве, а вторую часть — в Красноярске. Ждём, сейчас его супруга примет окончательное решение», — цитирует информагентство Кобзона.

Краевая администрация выразила соболезнования родным и близким артиста на официальном сайте.

«Дмитрий Хворостовский прославил не только наш край, но и всю Россию, покорил весь мир», — написала пресс-служба администрации.

Напомним, в 2015 году новосибирские балерины станцевали на ступенях оперного театра в память Майи Плисецкой.

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