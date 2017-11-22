Красноярск, Кызыл и Томск отказались отчитаться за экологию перед ОНФ

Общероссийский народный фронт и Минприроды России составили экологический рейтинг российских городов — три сибирских города не рассказали об экологической обстановке, узнал 22 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы Общероссийского народного фонда.

Всего в рейтинг вошли 103 российских города. Данные для подсчётов предоставляли по запросу органы власти муниципальных образований.

В первую десятку попал Горно-Алтайск, он занял шестое место в рейтинге. Удовлетворительные результаты продемонстрировали Новокузнецк (20-е место) и Барнаул (23-е место).

Семь сибирских городов заняли места с 35-го по 65-е: Абакан (35-е), Кемерово (39-е), Омск (47-е), Иркутск (49-е), Новосибирск (52-е), Улан-Удэ (53-е) и Чита (65-е).

Более 30 городов в рейтинге получили самое низкое место — 70-е. Это вышло потому, что их руководство не представило полную информацию об экологическом состоянии этих населённых пунктов. В это число вошли такие сибирские города, как Красноярск, Кызыл и Томск.

«По мнению экспертов Общероссийского народного фронта, руководители этих городов скрывают от общественности реальную экологическую обстановку, что является нарушением права граждан на открытую информацию о состоянии окружающей среды. В связи с этим ОНФ обратится в надзорные органы с целью провести проверку экологического состояния городов», — сообщает пресс-служба организации.

Напомним, в декабре задыхающиеся жители Красноярска снова выйдут на митинг за чистое небо.