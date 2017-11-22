 

Красноярская полиция завела дело на ловцов бездомных животных за трупы в мусорных баках

 22 ноября, 11:54
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Красноярская полиция завела дело на ловцов бездомных животных за трупы в мусорных баках
Фото Ирины Долженко

В городе Норильске Красноярского края полиция возбудила уголовное дело в отношении фирмы, которая занималась отловом бродячих животных, узнал корреспондент Сиб.фм 22 ноября из сообщения пресс-службы региональной прокуратуры.

Сотрудники прокуратуры провели проверку и выяснили, что администрация города заключила муниципальные контракты по отлову бездомных животных в Центральном районе города с индивидуальным предпринимателем.

«Как показала проверка, денежные средства на указанные в контрактах цели фактически не расходовались. Так, содержание животных в пункте временной передержки не производилось. Помещение, где должны были находиться животные, не отапливалось, находилось в антисанитарном состоянии, корм для них не приобретался», — сказано в сообщении.

Также они выяснили, что трупы собак сбрасывались в мусорные контейнеры, которые находятся на прилегающей территории пункта временной передержки.

Результаты проверки были переданы в полицию — они возбудили уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»).

Напомним, что в ноябре отец двоих детей убил на школьной площадке в Омске голубя — материалы уголовного дела переданы в суд.

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