 

Красноярские студентки подтвердили звание лучшей студенческой футбольной команды России

 22 ноября, 09:00
были упомянуты
подходящие темы
Красноярские студентки подтвердили звание лучшей студенческой футбольной команды России
Фото Екатерины Черноусовой предоставлено пресс-службой СФУ

Женская сборная Сибирского федерального университета в Красноярске второй год подряд побеждает во Всероссийских соревнованиях по мини-футболу среди студенческих команд, узнал 22 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы СФУ.

Студентка психологического факультета Анастасия Быкова стала лучшим футбольным нападающим России среди женских команд. Судьи признали её знакомую по институту Алёну Трушкину лучшим бомбардиром турнира с результатом в семь забитых мячей.

Финальные игры прошли с 16 по 21 ноября 2017 года в городе Крымске Краснодарского края. Турнир проходил по круговой системе, в нём участвовали шесть команд из Москвы, Екатеринбурга, Краснодара, Воронежа и Самары. Всего красноярские футболистки забили 13 голов.

В финале сборная студенток СФУ встретилась с противницами из Уральского федерального университета имени президента РФ Бориса Ельцина и сыграла матч вничью. Но за счёт разницы забитых мячей сибирские девушки стали чемпионками второй год подряд.

В 2009 и 2012 году году женская сборная СФУ дважды занимала четвёртое место на Чемпионате Европы по мини-футболу среди университетов. В 2010 году спортсменки победили в первенстве России среди любительских команд.

Напомним, в ноябре команда новосибирских студентов победила на Всемирной олимпиаде робототехники.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 15 ноября, 07:30 • интервью

Вопрос личности по-фински

Хенриикка Ахтиайнен — о том, какие финские фильмы стоит посмотреть, чему научила читателей Туве Янссон и чем похожи друг на друга жители Финляндии и Новосибирска.

Слово — серебро, молчание — бесплатно

 27 октября, 11:01 • колонка
Юрий Крылов
филолог, преподаватель НГПУ

Дом для хоккея

 27 сентября, 22:14 • колонка
Совет депутатов
города Новосибирска
самое популярное
 15 ноября, 12:49 • новость

Губернатор Хакасии запретил подчинённым Тулеева прилетать к отшельнице Агафье Лыковой

Глава Хакасии Виктор Зимин запретил пролёты вертолётов с территории соседней Кемеровской области в заповедник «Хакасский», где проживает известная отшельница-старовер Агафья Лыкова.
 17 ноября, 16:16 • новость

Житель Красноярска предложил на «Авито» фотоснимок The Beatles с автографом пятого участника

Фотография с автографами солистов группы The Beatles появилась на красноярском «Авито» — автор утверждает, что снимку 50 лет.
 9 ноября, 06:30 • новость

Новосибирское правительство ответило на петицию против «золотого парашюта» для Городецкого

Экс-губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий получит компенсацию размером 1,6 млн рублей за неиспользованные отпуска, заявили в пресс-службе губернатора после публикации петиции против «золотого парашюта» для бывшего главы региона.
 10 ноября, 15:50 • новость

Гидрометцентр сделал прогноз погоды на 10 дней в Новосибирской области

В Новосибирской области в ближайшие 10 дней ожидаются морозы до −20 °С, снегопады и метели.
 13 ноября, 12:19 • новость

Новосибирский коллекционер выкупил все модели суперкаров Marussia

Бизнесмен из Новосибирска приобрёл шесть суперкаров Marussia производства шоумена Николая Фоменко.
 8 ноября, 15:29 • новость

Зимние морозы до −18 °С придут в Новосибирскую область

К Новосибирской области приближается волна холода, в субботу ночная температура воздуха может опуститься до −18 °С.
присоединяйтесь!
    