Красноярские студентки подтвердили звание лучшей студенческой футбольной команды России

Женская сборная Сибирского федерального университета в Красноярске второй год подряд побеждает во Всероссийских соревнованиях по мини-футболу среди студенческих команд, узнал 22 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы СФУ.

Студентка психологического факультета Анастасия Быкова стала лучшим футбольным нападающим России среди женских команд. Судьи признали её знакомую по институту Алёну Трушкину лучшим бомбардиром турнира с результатом в семь забитых мячей.

Финальные игры прошли с 16 по 21 ноября 2017 года в городе Крымске Краснодарского края. Турнир проходил по круговой системе, в нём участвовали шесть команд из Москвы, Екатеринбурга, Краснодара, Воронежа и Самары. Всего красноярские футболистки забили 13 голов.

В финале сборная студенток СФУ встретилась с противницами из Уральского федерального университета имени президента РФ Бориса Ельцина и сыграла матч вничью. Но за счёт разницы забитых мячей сибирские девушки стали чемпионками второй год подряд.

В 2009 и 2012 году году женская сборная СФУ дважды занимала четвёртое место на Чемпионате Европы по мини-футболу среди университетов. В 2010 году спортсменки победили в первенстве России среди любительских команд.

Напомним, в ноябре команда новосибирских студентов победила на Всемирной олимпиаде робототехники.