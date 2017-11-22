 

Кузбасская семья несколько недель не кормила 11-летнюю дочь

 22 ноября, 13:00
подходящие темы
Кузбасская семья несколько недель не кормила 11-летнюю дочь
Фото с сайта globallookpress.com

В городе Междуреченске Кемеровской области полиция изъяла из семьи 11-летнюю школьницу, которую родители несколько недель подряд не кормили дома, и она питалась только раз в день, когда посещала школу, узнал корреспондент Сиб.фм 22 ноября из сообщения междуреченского телеканала «Июнь».

На проблемы в семье обратили внимание в местном отделе по делам несовершеннолетних. Во время визита в квартиру, где жила девочка, инспекторы обнаружили беспорядок и антисанитарные условия. Ребёнок не только недоедал, но и из-за отсутствия электричества не мог нормально делать уроки.

«Когда мы приехали на место, мы выяснили, что за неуплату электричества в квартире отключён свет, горячая пища на протяжении нескольких недель не готовится, и маленький ребёнок питается только один раз во время занятий в школе. Данный ребёнок был изъят из семьи и помещён в государственное учреждение», — рассказала журналистам Ирина Ненашева, начальник подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД Междуреченска.

Напомним, в апреле житель Алтайского края получил условный срок за то, что избил приёмную девочку из-за её отказа повторять упражнения по развитию речи; ребёнка изъяли из семьи и вернули в центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 22 ноября, 12:54 • интервью

Понять, как они тикают

Чем хорош метод изучения школьных предметов на двух языках, какие особенности есть у немецкой системы преподавания и какие акценты должны расставлять учителя.
 20 ноября, 10:25 • репортаж

Волшебная страна мороженого

Первые маленькие участники «Замороженной экспедиции» узнали, как делается эскимо «Золотой стандарт», и съели его «...столько, сколько хочешь, а в конце — даже уже и не хочешь!»

Помощи ждать не от кого

 16 ноября, 11:44 • колонка
Анна Юдина
мама двух детей-аутистов
самое популярное
 15 ноября, 12:49 • новость

Губернатор Хакасии запретил подчинённым Тулеева прилетать к отшельнице Агафье Лыковой

Глава Хакасии Виктор Зимин запретил пролёты вертолётов с территории соседней Кемеровской области в заповедник «Хакасский», где проживает известная отшельница-старовер Агафья Лыкова.
 17 ноября, 16:16 • новость

Житель Красноярска предложил на «Авито» фотоснимок The Beatles с автографом пятого участника

Фотография с автографами солистов группы The Beatles появилась на красноярском «Авито» — автор утверждает, что снимку 50 лет.
 9 ноября, 06:30 • новость

Новосибирское правительство ответило на петицию против «золотого парашюта» для Городецкого

Экс-губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий получит компенсацию размером 1,6 млн рублей за неиспользованные отпуска, заявили в пресс-службе губернатора после публикации петиции против «золотого парашюта» для бывшего главы региона.
 10 ноября, 15:50 • новость

Гидрометцентр сделал прогноз погоды на 10 дней в Новосибирской области

В Новосибирской области в ближайшие 10 дней ожидаются морозы до −20 °С, снегопады и метели.
 13 ноября, 12:19 • новость

Новосибирский коллекционер выкупил все модели суперкаров Marussia

Бизнесмен из Новосибирска приобрёл шесть суперкаров Marussia производства шоумена Николая Фоменко.
 9 ноября, 12:14 • новость

Мэр города в Новосибирской области ушёл в отставку после многочисленных жалоб

Мэр Барабинска Новосибирской области Максим Овсянников добровольно сложил полномочия.
присоединяйтесь!
    