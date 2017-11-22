Кузбасская семья несколько недель не кормила 11-летнюю дочь

В городе Междуреченске Кемеровской области полиция изъяла из семьи 11-летнюю школьницу, которую родители несколько недель подряд не кормили дома, и она питалась только раз в день, когда посещала школу, узнал корреспондент Сиб.фм 22 ноября из сообщения междуреченского телеканала «Июнь».

На проблемы в семье обратили внимание в местном отделе по делам несовершеннолетних. Во время визита в квартиру, где жила девочка, инспекторы обнаружили беспорядок и антисанитарные условия. Ребёнок не только недоедал, но и из-за отсутствия электричества не мог нормально делать уроки.

«Когда мы приехали на место, мы выяснили, что за неуплату электричества в квартире отключён свет, горячая пища на протяжении нескольких недель не готовится, и маленький ребёнок питается только один раз во время занятий в школе. Данный ребёнок был изъят из семьи и помещён в государственное учреждение», — рассказала журналистам Ирина Ненашева, начальник подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД Междуреченска.

Напомним, в апреле житель Алтайского края получил условный срок за то, что избил приёмную девочку из-за её отказа повторять упражнения по развитию речи; ребёнка изъяли из семьи и вернули в центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей.