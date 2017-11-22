 

Кузбасский сотрудник похоронного бюро выкрал тело из морга ради премии

 22 ноября, 18:53
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Кузбасский сотрудник похоронного бюро выкрал тело из морга ради премии
Фото с сайта pixabay.com

Сотрудник ритуального агентства в городе Таштаголе Кемеровской области похоронил пенсионерку под видом «неустановленного тела» ради семи тысяч рублей, узнал 22 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы следственного комитета по Кемеровской области.

42-летний работник похоронного агентства в городе Таштаголе воспользовался тем, что имел ключ от входной двери в патологоанатомическое отделение районной больницы, и проник туда ночью. Он выкрал тело пенсионерки и захоронил его на кладбище под видом «невостребованного тела». Мотивом стало пособие, полагающееся в таких случаях, размер которого составляет семь тысяч рублей.

Пропажу умершей пенсионерки обнаружили родственники и обратились в полицию. Следователь внёс представления в адрес администрации Таштагольской районной больницы и главы муниципального образования об устранении нарушений.

В отношении мужчины завели уголовное дело по части 1 статьи 330 УК РФ («Самоуправство»). Максимальное наказание, предусмотренное данной статьёй, — арест на шесть месяцев.

Напомним, в августе стало известно, что житель Бурятии отделался штрафом за помощь другу в сокрытии трупа.

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