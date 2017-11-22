Новосибирские специалисты природоохранного ведомства рассказали о снижении валового выброса загрязняющих веществ в атмосферу с 210 тысяч до 180 тысяч тонн, «Горводоканал» почти полностью очистил воду для сброса в Обь, узнал 22 ноября корреспондент Сиб.фм на пресс-конференции в ТАСС.

Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу Новосибирска уменьшился за три года. Суммарный индекс загрязнения атмосферы уменьшился с 32-го места до 7-го—10-го места с начала 90-х годов, отметили в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области.

Специалисты подчеркнули, что это позволило Новосибирску покинуть ежегодный список из 20 самых грязных городов России. В городе была создана сеть по мониторингу окружающей среды из 11 пунктов и разработана карта загрязнения снега.

«Снеговой покров хорошо абсорбирует загрязнение из атмосферы. Несмотря на снижение выбросов по некоторым районам, мы иногда наблюдаем превышение предельно допустимой концентрации пыли, фенола, формальдегида в воздухе», — сообщил руководитель департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области Юрий Марченко.

Сотрудники новосибирского «Горводоканала» признались, что «выиграли битву за воду». По данным предприятия, в 80-е годы сброс органических веществ в реку составлял 12 единиц, в 90-е уменьшился до 8,6 единицы, а с помощью современных очистных сооружений показатель упал к 0,0074 в 2016 году. Количество сбросов нефтепродуктов снизилось с 1,20 единицы до тысячных долей с 80-х годов. Сброс загрязняющих веществ уменьшился более чем в тысячу раз.

«Обь и Енисей — не грязные реки, как пишут СМИ . Семь малых рек Новосибирска сильно загрязнены, они впадают в Обь, но вода самоочищается через 30-40 километров. Из-за этого в черте города река грязная, но за девять километров вода уже чистая», — отметил главный инженер МУП города Новосибирска «Горводоканал» Юрий Багаев.

Эксперт «Горводоканала» призвал власти смягчить требования к очистке воды в малых городских поселениях.

«Население не может платить такие тарифы. В Новосибирске кубометр стоит 18 рублей, а в Маслянино — уже 25 рублей. Глупо требовать глубокой очистки сточных вод в малых населённых пунктах», — подчеркнул Юрий Багаев.

Представители компании «СИБЭКО» рассказали об экологической составляющей инвестиционной программы в 6 млрд рублей на два-три года . Основной поставщик тепла планирует продолжить модернизацию производственных мощностей, в частности нарастить трубу ТЭЦ-4, что снизит концентрацию выбросов и позволит им рассеиваться выше в воздухе.

«Основные затраты пойдут на ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, мы видим перспективу в методах сухого золоулавливания и складирования, что мы применяли на Рэфтинской ГРЭС. В обществе до сих пор есть мнимое впечатление, что угольная генерация — это непонятные выбросы в атмосферу. Но сейчас степень очистки выбросов далеко за 99 %», — сообщил гендиректор АО «СИБЭКО» Руслан Власов.

Ранее компания «СИБЭКО» получила две экологические награды правительства Новосибирской области за благоустройство новосибирского дендропарка на миллион рублей и систему рыбозащиты на насосных станциях.

Гендиректор «СИБЭКО» подчеркнул, что золошлак — аналогичный природному грунту материал, и его можно реализовать в дорожном строительстве, в качестве добавки в бетон и других областях. Зола с новосибирских ТЭЦ соответствует ГОСТу, массовое предложение на рынке стройматериалов поможет улучшить структуру затрат.

Учёные уже предлагали эксперимент по переводу ТЭЦ на биотопливо — древесный субстрат для улучшения экологии воздуха, как в Британии и США. Энергетики «СИБЭКО» уверены, что это тема чистых манипуляций.

«Безумие, когда энергетика расположена рядом с запасами угля на сотни лет вперёд, заниматься поиском каких-то других вариантов. Это всё ложится на стоимость продукта, в тарифы. В большую энергетику альтернативные источники не скоро придут. Сегодня это может оказаться мнимой экономией, которая скоро может стать экономической обузой. На сегодня угольная генерация имеет минимальную стоимость по сравнению с другими ресурсами», — рассказал Руслан Власов.

Представитель «СИБЭКО» уверен, что будущее солнечной и биотопливной энергетики в обслуживании малых поселений. Например, вторая солнечная электростанция в Республике Горный Алтай обошлась дешевле, чем строительство линии электропередач.

Напомним, что в ноябре Красноярск, Кызыл и Томск отказались отчитаться по экологии перед ОНФ.