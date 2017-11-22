Омский приют попросил перевезти двулапого пса в Новосибирск, чтобы сделать протезы

Сотрудники омского приюта «Друг» ищут человека на автомобиле, который поможет перевезти двуногого пса по кличке Остап на процедуру в Новосибирск — она необходима, чтобы начать делать протезы для собаки, рассказала корреспонденту Сиб.фм 21 ноября председатель омской региональной организации по защите животных «Друг» Татьяна Дугина.

По словам Татьяны Дугиной, собаке сделают компьютерную томографию, чтобы снять мерки для будущих протезов. Пока он пытается передвигаться на задних или на повреждённых лапах.

«Если бы он был маленькой собачкой, то это было бы не так затруднительно. А так у него очень большая нагрузка на спину, потому что он низкорослый, тяжеловесный. А если пёс передвигается на культяпках, то повреждает зажившие лапки», — уточнила Татьяна Дугина.

Двухлетнего Остапа с отрубленными лапами нашли в феврале возле мусорных баков. Волонтёры лечили пса и собирали деньги на протезы. Ветеринары из новосибирской клиники сказали, что их возможно установить, но стоимость может достигнуть 150 тысяч рублей. Деньги пожертвовали благотворители, но операцию пришлось отложить, потому что у собаки развилось воспаление костей.

«Желающих взять его домой пока нет. Сперва нам надо сделать протезы, потому что не каждый решится взять на себя такие затраты. А мы всем миром, городом, областью и заграницей кое-как собрали деньги», — сообщила Татьяна Дугина.

Остапу проведут компьютерную томографию, которая позволит сделать расчёты для протезов. Результаты отправятся в Израиль, где будет изготовлен прототип, который вернётся в Новосибирск, а после поедет в Томск, чтобы сделать на нём бионапыление. Волонтёры хотели бы отправиться в Новосибирск в «ближайшее время». Они отправят с собакой сопровождающего и покроют расходы на транспортировку. Подробности можно узнать по телефону: 38-22-72.

«Протезы вживляются, поэтому надо сделать бионапыление. После этого собаке сделают операцию. По предварительным расчётам это займёт полтора-два месяца», — сказала Татьяна Дугина.

Напомним, что в ноябре новосибирские зоозащитники начали собирать деньги на строительство четвёртого центра стерилизации бездомных животных.