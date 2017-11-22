 

Омский приют попросил перевезти двулапого пса в Новосибирск, чтобы сделать протезы

 22 ноября, 07:10
подходящие темы
Омский приют попросил перевезти двулапого пса в Новосибирск, чтобы сделать протезы
Фото с сайта dog-omsk.ru

Сотрудники омского приюта «Друг» ищут человека на автомобиле, который поможет перевезти двуногого пса по кличке Остап на процедуру в Новосибирск — она необходима, чтобы начать делать протезы для собаки, рассказала корреспонденту Сиб.фм 21 ноября председатель омской региональной организации по защите животных «Друг» Татьяна Дугина.

По словам Татьяны Дугиной, собаке сделают компьютерную томографию, чтобы снять мерки для будущих протезов. Пока он пытается передвигаться на задних или на повреждённых лапах.

«Если бы он был маленькой собачкой, то это было бы не так затруднительно. А так у него очень большая нагрузка на спину, потому что он низкорослый, тяжеловесный. А если пёс передвигается на культяпках, то повреждает зажившие лапки», — уточнила Татьяна Дугина.

Двухлетнего Остапа с отрубленными лапами нашли в феврале возле мусорных баков. Волонтёры лечили пса и собирали деньги на протезы. Ветеринары из новосибирской клиники сказали, что их возможно установить, но стоимость может достигнуть 150 тысяч рублей. Деньги пожертвовали благотворители, но операцию пришлось отложить, потому что у собаки развилось воспаление костей.

«Желающих взять его домой пока нет. Сперва нам надо сделать протезы, потому что не каждый решится взять на себя такие затраты. А мы всем миром, городом, областью и заграницей кое-как собрали деньги», — сообщила Татьяна Дугина.

Остапу проведут компьютерную томографию, которая позволит сделать расчёты для протезов. Результаты отправятся в Израиль, где будет изготовлен прототип, который вернётся в Новосибирск, а после поедет в Томск, чтобы сделать на нём бионапыление. Волонтёры хотели бы отправиться в Новосибирск в «ближайшее время». Они отправят с собакой сопровождающего и покроют расходы на транспортировку. Подробности можно узнать по телефону: 38-22-72.

«Протезы вживляются, поэтому надо сделать бионапыление. После этого собаке сделают операцию. По предварительным расчётам это займёт полтора-два месяца», — сказала Татьяна Дугина.

Напомним, что в ноябре новосибирские зоозащитники начали собирать деньги на строительство четвёртого центра стерилизации бездомных животных.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 21 ноября, 12:00 • интервью

Собак нужно уметь готовить

В чём разница между котокафе и пёсокафе, откуда будут брать собак и в чём особенности их содержания.
 20 ноября, 17:45 • короче

Короче: нехватка инсулина

Почему жители Новосибирска с диабетом жалуются на нехватку инсулина, где не хватает медперсонала и когда власти обещают решить проблему.
 17 ноября, 22:44 • статья

Генотип спасения

Как потенциальные доноры костного мозга включаются в Национальный регистр, почему их должно становиться больше и в чём Новосибирский центр крови стал первым в стране.
самое популярное
 15 ноября, 12:49 • новость

Губернатор Хакасии запретил подчинённым Тулеева прилетать к отшельнице Агафье Лыковой

Глава Хакасии Виктор Зимин запретил пролёты вертолётов с территории соседней Кемеровской области в заповедник «Хакасский», где проживает известная отшельница-старовер Агафья Лыкова.
 17 ноября, 16:16 • новость

Житель Красноярска предложил на «Авито» фотоснимок The Beatles с автографом пятого участника

Фотография с автографами солистов группы The Beatles появилась на красноярском «Авито» — автор утверждает, что снимку 50 лет.
 9 ноября, 06:30 • новость

Новосибирское правительство ответило на петицию против «золотого парашюта» для Городецкого

Экс-губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий получит компенсацию размером 1,6 млн рублей за неиспользованные отпуска, заявили в пресс-службе губернатора после публикации петиции против «золотого парашюта» для бывшего главы региона.
 10 ноября, 15:50 • новость

Гидрометцентр сделал прогноз погоды на 10 дней в Новосибирской области

В Новосибирской области в ближайшие 10 дней ожидаются морозы до −20 °С, снегопады и метели.
 13 ноября, 12:19 • новость

Новосибирский коллекционер выкупил все модели суперкаров Marussia

Бизнесмен из Новосибирска приобрёл шесть суперкаров Marussia производства шоумена Николая Фоменко.
 8 ноября, 15:29 • новость

Зимние морозы до −18 °С придут в Новосибирскую область

К Новосибирской области приближается волна холода, в субботу ночная температура воздуха может опуститься до −18 °С.
присоединяйтесь!
    