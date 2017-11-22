Омский продавец с «Авито» пообещал новогоднюю скидку на череп тигра

Продавец из Омска предложил на «Авито» череп тигра — до новогодних праздников останки хищника можно купить со скидкой, узнал 22 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте бесплатных объявлений «Авито».

Житель Омска, зарегистрированный на сайте «Авито» под именем «костас», предложил череп тигра за 110 тысяч рублей.

Автор объявления пообещал, что покупателю, решившемуся на сделку до Нового года, он сделает 30 %-ную скидку.

Продавец сообщил корреспонденту Сиб.фм, что товар на данный момент не продан, однако о происхождении черепа рассказать отказался.

Помимо останков тигра, мужчина предлагает на «Авито» чучело львицы, африканскую маску и фигурку носорога.

Напомним, в ноябре житель Красноярска предложил на «Авито» фотоснимок The Beatles с автографом пятого участника.