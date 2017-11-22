Сибирский полпред назвал Республику Алтай единственным сибирским регионом, готовым к зиме

Совещание на тему прохождения осенне-зимнего периода 2017-2018 годов в Сибири провёл полномочный представитель президента России в СФО Сергей Меняйло; он отметил, что единственный готовый к зиме регион — Республика Алтай, узнал корреспондент Сиб.фм 22 ноября из сообщения пресс-службы.

В обсуждении участвовали руководители регионов, представители региональных органов исполнительной власти, руководитель Сибирского управления Ростехнадзора Дмитрий Веселов, представитель Сибирского регионального центра МЧС России. Сергей Меняйло подчеркнул, что отопительный сезон в регионах округа начат своевременно и проходит в штатном режиме. Однако из всех субъектов округа полностью все муниципальные образования получили паспорта готовности только в Республике Алтай.

По словам главы региона Александра Бердникова, во всех районах Республики Алтай есть запасы угля и мазута, на каждой котельной имеется резервный источник электроснабжения, подготовлен запас топлива для работы дизельгенераторов, а также сформирован ремонтно-аварийный запас технического оборудования, готовы передвижные источники электроснабжения и другие необходимые запасы материально-технических ресурсов, аварийно-восстановительные бригады укомплектованы необходимым оборудованием, техникой и автотранспортом.

«Мы понимаем, что живём не в Сочи, а в Сибири. И сегодня от населения практически не поступают жалобы на тепловой режим», — добавил Бердников.

Напомним, что в ноябре американский автор «Сибирской снежной теории» рассказал, что обильные снегопады в Сибири ослабят полярный вихрь и отодвинут морозы в Нью-Йорке на январь, а с ними — повышение цен на газ.