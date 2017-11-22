 

Сибирский полпред назвал Республику Алтай единственным сибирским регионом, готовым к зиме

 22 ноября, 15:29
были упомянуты
подходящие темы
Сибирский полпред назвал Республику Алтай единственным сибирским регионом, готовым к зиме
Фотография Веры Сальницкой

Совещание на тему прохождения осенне-зимнего периода 2017-2018 годов в Сибири провёл полномочный представитель президента России в СФО Сергей Меняйло; он отметил, что единственный готовый к зиме регион — Республика Алтай, узнал корреспондент Сиб.фм 22 ноября из сообщения пресс-службы.

В обсуждении участвовали руководители регионов, представители региональных органов исполнительной власти, руководитель Сибирского управления Ростехнадзора Дмитрий Веселов, представитель Сибирского регионального центра МЧС России. Сергей Меняйло подчеркнул, что отопительный сезон в регионах округа начат своевременно и проходит в штатном режиме. Однако из всех субъектов округа полностью все муниципальные образования получили паспорта готовности только в Республике Алтай.

По словам главы региона Александра Бердникова, во всех районах Республики Алтай есть запасы угля и мазута, на каждой котельной имеется резервный источник электроснабжения, подготовлен запас топлива для работы дизельгенераторов, а также сформирован ремонтно-аварийный запас технического оборудования, готовы передвижные источники электроснабжения и другие необходимые запасы материально-технических ресурсов, аварийно-восстановительные бригады укомплектованы необходимым оборудованием, техникой и автотранспортом.

«Мы понимаем, что живём не в Сочи, а в Сибири. И сегодня от населения практически не поступают жалобы на тепловой режим», — добавил Бердников.

Напомним, что в ноябре американский автор «Сибирской снежной теории» рассказал, что обильные снегопады в Сибири ослабят полярный вихрь и отодвинут морозы в Нью-Йорке на январь, а с ними — повышение цен на газ.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 17 ноября, 11:26 • репортаж

220 миллионов тонн угля

Репортаж с кузбасского разреза «Черниговский» — на сколько лет хватит запасов угля и как устроена автоматизированная система управления горно-транспортным оборудованием.

Кто над шахтами хозяин?

 1 ноября, 15:00 • колонка
Артём Полуторкин
бывший кузбасский шахтёр

Пиар, шантаж и ЖКХ

 7 сентября, 13:07 • колонка
Артём Полуторкин
бывший кузбасский шахтёр
самое популярное
 15 ноября, 12:49 • новость

Губернатор Хакасии запретил подчинённым Тулеева прилетать к отшельнице Агафье Лыковой

Глава Хакасии Виктор Зимин запретил пролёты вертолётов с территории соседней Кемеровской области в заповедник «Хакасский», где проживает известная отшельница-старовер Агафья Лыкова.
 17 ноября, 16:16 • новость

Житель Красноярска предложил на «Авито» фотоснимок The Beatles с автографом пятого участника

Фотография с автографами солистов группы The Beatles появилась на красноярском «Авито» — автор утверждает, что снимку 50 лет.
 9 ноября, 06:30 • новость

Новосибирское правительство ответило на петицию против «золотого парашюта» для Городецкого

Экс-губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий получит компенсацию размером 1,6 млн рублей за неиспользованные отпуска, заявили в пресс-службе губернатора после публикации петиции против «золотого парашюта» для бывшего главы региона.
 10 ноября, 15:50 • новость

Гидрометцентр сделал прогноз погоды на 10 дней в Новосибирской области

В Новосибирской области в ближайшие 10 дней ожидаются морозы до −20 °С, снегопады и метели.
 13 ноября, 12:19 • новость

Новосибирский коллекционер выкупил все модели суперкаров Marussia

Бизнесмен из Новосибирска приобрёл шесть суперкаров Marussia производства шоумена Николая Фоменко.
 9 ноября, 12:14 • новость

Мэр города в Новосибирской области ушёл в отставку после многочисленных жалоб

Мэр Барабинска Новосибирской области Максим Овсянников добровольно сложил полномочия.
присоединяйтесь!
    