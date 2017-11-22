 

Соцсети сообщили о гибели красноярского болельщика в схватке с новосибирскими спортсменами

 22 ноября, 13:58
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Соцсети сообщили о гибели красноярского болельщика в схватке с новосибирскими спортсменами
Фото с сайта globallookpress.com

Красноярские СМИ со ссылкой на социальные сети опубликовали информацию о гибели болельщика футбольного клуба «Енисей» в результате конфликта с фанатами новосибирской «Сибири», официального подтверждения этому нет, узнал корреспондент Сиб.фм 22 ноября из сообщения телеканала ТВК.

Известие о гибели красноярца Эдуарда Самышкина появилось в группе «Фан-сектор Красноярск I Ultras» в социальной сети «ВКонтакте». Там же сообщалось, что похороны Эдуарда должны состояться 22 ноября.

«Друзья, в нашей футбольной семье горе. Нас покинул наш общий друг Эдуард. Эдик был прекрасным человеком, у него остались жена и сын, которым сейчас очень нужна помощь и поддержка. Не оставайся в стороне», — написали администраторы сообщества, призвав переводить деньги на банковскую карту жены погибшего болельщика.

В сообществе White United Ultras пользователи «ВКонтакте» сообщают, что конфликт между фанатами новосибирской и красноярской команды произошёл 18 ноября в день домашней игры «Сибири» с «Ротором-Волгоградом». Красноярские «ультрас» приехали на чужую игру, чтобы забрать флаги и другую спортивную символику, которую новосибирцы отобрали у болельщиков «Енисея» ещё в конце сентября.

По информации авторов сообщения, новосибирские фанаты назначили красноярцам встречу возле одного из городских спортзалов, но вышли на драку не сами, а пригласили на бой представителей боевых видов спорта, которые тренировались в зале и выбежали на улицу в шортах и защитных «ракушках». При этом спортсменов было 20 человек против 13 болельщиков «Енисея».

«Жёсткий добив коленями в головы. Один из красноярцев остаётся на ногах, его хлопают по плечу, благодарят за бой. Неожиданно подлетает новосибирец и с криком „Я сказал лежать“ выбивает два передних зуба. Один из красноярцев не поднимается. Скорая. Местные достают у него из кармана паспорт, мотивируя это тем, что помогут парню в больнице. Суматоха. Скорая на месте. Парень мёртв, ему пробили висок и сломали шейные позвонки», — описывают произошедшее в посте, размещённом администратором сообщества White United Ultras.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области журналистам сообщили, что информация о гибели жителя Красноярска уточняется. В пресс-службе ФК «Енисей» не комментируют произошедшее.

Напомним, в начале марта зимние сельские игры в Бурятии закончились дракой хоккеистов.

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