Студент из Красноярска обвинён в возбуждении ненависти из-за мема с Уиллом Смитом

Мечтавший стать следователем студент одного из юридических вузов Красноярска попал под уголовное преследование из-за расистских мемов с американским актёром Уиллом Смитом и кавказцами, узнал корреспондент Сиб.фм 22 ноября из сообщения на сайте сайте движения «Открытая Россия» Михаила Ходорковского.

В интервью сайту 21-летний будущий юрист Алексей Свердлов рассказал, что уголовное дело в отношении него возбудил сотрудник регионального следкома, под началом которого он проходил стажировку после второго курса. Сбором доказательств по делу, по словам студента, занимались оперативники ФСБ, которые внимательно изучили аккаунт Свердлова в сосцети «ВКонтакте» и обнаружили там картинки и мемы из популярных пабликов MDK и «Орлёнок».

Сайт «Открытой России» опубликовал картинки, которые студент сохранял на своей странице. На одной из них, например, изображён медведь с ножом и тюремной наколкой на лапе, картинка сопровождается подписью «Русский характер». На другой мусульманки в традиционной одежде, закрывающей лицо, пытаются есть спагетти.

Среди скопированных молодым человеком мемов нашлись и те, которые ради сомнительных шуток упоминают или изображают кавказцев, бурятов и даже Уилла Смита, беседующего с роботом-«расистом». Также в уголовном деле фигурируют изображения свастик и подобных символов националистических группировок. К тому же в паблике «Я живу в Красноярске» оперативники нашли оставленный Алексеем в 2016 году комментарий, в котом он обвинил определённую группу народов в финансировании терроризма.

Действия пользователя «ВКонтакте» квалифицируются правоохранительными органами по части 1 статьи 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Максимальная санкция статьи — пять лет лишения свободы.

Сам Свердлов считает, что картинки, найденные сотрудниками ФСБ, носят лишь юмористический характер и не способны оскорбить кого-либо. Он считает, что обвинения в отношении него строятся на заключении предвзятой экспертизы, и вместе с адвокатом намерен получить заключение независимых экспертов. От своей мечты стать следователем молодой человек уже отказался, столкнувшись с правоохранительной системой в качестве обвиняемого.

Напомним, в начале ноября томские учёные выяснили, что праворадикалы из социальной сети «ВКонтакте» ведут себя агрессивнее исламистов.