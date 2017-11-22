 

Томские ботаники изучат распространение в Сибири растений-«захватчиков»

 22 ноября, 14:04
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Томские ботаники изучат распространение в Сибири растений-«захватчиков»
Фото с сайта tsu.ru

Учёные ТГУ изучают виды растений, которые попали на территорию Сибири в результате действий людей, некоторые из них вытесняют аборигенные виды, узнал корреспондент Сиб.фм 22 ноября из сообщения пресс-службы Томского государственного университета.

Исследования проводят учёные кафедры ботаники и кафедры сельскохозяйственных растений биологического института ТГУ, а также сибирского ботанического сада. Проект поддерживает Российский фонд фундаментальных исследований. Ботаники изучат местную флору, а также расстения, которые были завезены и обосновались в Сибири. Исследования охватывают 11 регионов, от Новосибирской области до Забайкалья.

В список растений, исследуемых учёными, входят 10 видов, представляющих наибольшую опасность для сибирской флоры, при этом некоторые из них опасны и для людей. Одним из наиболее вредоносных является борщевик Сосновского — травянистое растение высотой до трёх метров. При контакте оно вызывает сильные, долго не заживающие ожоги. В 50-е—60-е годы его выращивали в качестве корма для скота. Борщевик перестали сажать, но растение начало распространяться без помощи человека и в некоторых регионах вышло из-под контроля. На данный момент его можно встретить в Горном Алтае.

«С ним нужно начинать бороться уже сейчас, иначе дальше ситуация может стать катастрофичной, — считает научный руководитель проекта, профессор кафедры ботаники БИ ТГУ Александр Эбел. — Лет через 10-20 это растение может заполонить поймы малых рек, и тогда дорога человеку туда будет закрыта».

Среди других видов, исследованием которых займутся учёные, — недотрога железистая. Её начали сажать в палисадниках для красоты, но растение начало разрастаться и теперь занимает большие территории, например, в Томске. Также есть такое растение, как золотарник канадский. В Новосибирской области он образует сплошные заросли площадью по несколько гектаров на свободных участках и заброшенных полях, выживая другие виды.

По словам учёных, в некоторых китайских провинциях золотарник вытеснил десятки местных видов растений. Ботаники считают, что в Томской области присутствует не менее 300 занесённых видов, обладающих разной степенью активности. Они становятся проблемой и для развития сельского хозяйства, и для сохранения биоразнообразия сибирской флоры.

В декабре 2017 года исследователи завершат анализ данных, собранных в Хакасии, Бурятии, Иркутской области. Инвентаризация позволит понять, какие види прожили в новых условиях более 10 лет — они представляют наибольшую опасность и требуют контроля либо активных мер по истреблению.

Напомним, что в феврале новосибирские учёные объяснили размножение тропинок в лесах Академгородка.

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