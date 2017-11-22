 

Треть декадной нормы снега выпала в Кузбассе за ночь

 22 ноября, 10:58
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Треть декадной нормы снега выпала в Кузбассе за ночь
Фото Алены Мартыновой

Ночью 22 ноября в Кузбассе выпала треть декадной нормы снега; по прогнозу регионального гидрометцентра, снег продолжит идти в некоторых районах области, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса области.

Очищением трасс от снега заняты около 2,7 тысячи человек и 1,7 тысячи техники. Около 8:00 в Кемерове были зафиксированы пятибалльные пробки. По данным Кемеровского гидрометеоцентра, 22 ноября в области ожидается ветер с порывами до 17 метров в секунду и гололёд.

В некоторых районах синоптики пообещали слабые метели, налипание мокрого снега. Также пресс-служба пишет, что с начала зимнего сезона с улиц области на полигоны были отправлены 54 тысячи кубометров снега.

Напомним, что в ноябре жители Новосибирска пожаловались на небрежную уборку снега. Снегоуборочная техника поломала перила лестниц и засыпала выезды нескольких дворов, при этом мэрия отчиталась о работе более 400 тракторов и самосвалов.

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