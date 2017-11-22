Уроженец Красноярска оперный певец Дмитрий Хворостовский умер в Лондоне

Звезда российской оперной сцены Дмитрий Хворостовский, родившийся в Красноярске, ушёл из жизни, узнал 22 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения в издании «Коммерсантъ».

Дмитрий Маликов и Иосиф Кобзон на своих страницах в соцсетях сообщили о смерти Дмитрия Хворостовского в зарубежной клинике на 56-м году жизни. Врачи диагностировали у артиста опухоль мозга летом 2015 года.

Представитель Хворостовского подтвердила факт смерти информационному агентству ТАСС.

Легенда оперы Дмитрий Хворостовский родился 16 октября 1962 года в Красноярске. После победы на Международном конкурсе вокалистов «Певец мира» в Кардиффе (Великобритания, 1989 год) он получил мировую славу. В 1995 году певец был удостоен звания Народный артист России.

Напомним, в июне умер известный новосибирский режиссёр-документалист Валерий Соломин.