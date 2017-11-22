Жителю Томска грозит четыре года колонии за кражу бритвенных станков из аптеки

Томская полиция задержала 37-летнего мужчину, подозреваемого в краже бритвенных станков и кремов из аптеки, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы томской полиции 22 ноября.

В Советском районе Томска один из сотрудников аптеки обратился в полицию, сообщив о краже товара с прилавка. Правоохранители вычислили подозреваемого — им оказался ранее судимый местный житель.

По предварительной информации, мужчина вошёл в аптеку, открыто похитил косметические крема и станки для бритья и ушёл. Товар он успел сбыть.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ («Грабёж»). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до четырёх лет.

Напомним, в сентябре 2016 года из новосибирской аптеки украли лекарство: посетитель попросил препарат и сбежал — полицейские задержали подозреваемого в метро.