 

Жительница Омска выдумала ребёнка и получила 155 тысяч материнского капитала

 22 ноября, 15:52
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Жительница Омска выдумала ребёнка и получила 155 тысяч материнского капитала
Фото с сайта pixabay.com

Жительнице Омска придётся вернуть 155 тысяч рублей, которые она взяла на несуществующего ребёнка, узнал 22 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы прокуратуры по Омской области.

Прокурорская проверка установила, что 26-летняя жительница Омска подала в Пенсионный фонд документы на ребёнка, которого у неё никогда не было. В результате она получила более 155 тысяч рублей материнского капитала.

По данному факту по инициативе прокуратуры в отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат»). Максимальное наказание, предусмотренное данной статьёй, — арест на четыре месяца. Кроме того, прокурор направил исковое заявление о взыскании с женщины полученных денег. Материалы дела переданы в суд.

Напомним, в июле стало известно, что выдуманный ребёнок помог жительнице Хакасии получить материнский капитал.

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