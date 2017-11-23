15 кадетов в Омске попали в больницу с отравлением

Медики Омска госпитализировали 15 воспитанников местного кадетского корпуса, у которых возникли признаки пищевого отравления; его причиной могли стать сладости, принесённые родственниками детей, узнал корреспондент Сиб.фм 23 ноября из сообщения агентства «Интерфакс-Сибирь».

В региональном министерстве здравоохранения журналистам рассказали, что состояние больных оценивается как удовлетворительное, все они получают необходимое лечение. Изначально дети сами обратились в различные медучреждения города с жалобами на отравление, у всех них сразу же были диагностированы признаки острой кишечной инфекции неустановленной этиологии.

В областном управлении Роспотребнадзора уточнили, что от родителей одного из пострадавших в ведомство пришла жалоба на качество кондитерской продукции, которое ранее в качестве угощения принесли родственники детей на мероприятие в кадетском корпусе. Именно после него детям позже стало плохо.

Напомним, ранее в Красноярском крае девять кадетов попали в больницу с подозрением на кишечную инфекцию.