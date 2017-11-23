 

Девять сибирских вузов вошли в международный рейтинг университетов стран БРИКС

 23 ноября, 11:39
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Девять сибирских вузов вошли в международный рейтинг университетов стран БРИКС
Фото Марии Тищенко

Новосибирский госуниверситет занял 11-е место в международном рейтинге университетов стран БРИКС; всего в него вошли девять сибирских вузов, узнал 23 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте рейтинга.

НГУ встал на 11-ю строчку в престижном рейтинге, он оказался вторым российским вузом после МГУ имени Ломоносова. Университет улучшил свои позиции относительно 2016 года на девять пунктов.

«На протяжении последних трёх лет НГУ стабильно входил в топ-20 представленного рейтинга. Дело в том, что именно в этом регионе — Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка — количество хороших университетов и инвестиции в образование растут опережающими темпами. Поэтому даже оставаться в этом рейтинге на тех же позициях — это уже хорошее достижение. То, что в этом году НГУ не только сохранил свою позицию, но и заметно продвинулся — на девять пунктов — это значимый результат для университета», — отметил ректор вуза Михаил Федорук.

Также в первую сотню вошли ещё три сибирских вуза: ТГУ (26-е место), ТПУ (49-е место), АлтГУ (94-е место). Кроме того, в рейтинг попали НГТУ (107-е место), ТГПУ (151-160), ИркГУ (161-170), СФУ (171-180) и ТУСУР (171-180).

Вузы оценивались по восьми показателям, имеющим различный вес в итоговой оценке. При этом 50 % от оценки составляет репутация вуза (30 % — академическая репутация, 20 % — репутация у работодателей). Остальные 50 % складываются из шести показателей: соотношение числа преподавателей к числу студентов, научные публикации (на преподавателя), доля преподавателей с учёной степенью, индекс цитирования публикаций, доля иностранных преподавателей и студентов.

Напомним, в ноябре стало известно, что новосибирский и томский госуниверситеты — среди семи лучших вузов страны.

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