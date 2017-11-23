Глава Хакасии потерял место в президиуме Госсовета РФ

Президент России Владимир Путин произвёл кадровую ротацию президиума Государственного совета, губернатор Хакасии Виктор Зимин выведен из состава этого органа, узнал корреспондент Сиб.фм 23 ноября из указа главы государства, опубликованного на сайте Кремля.

Единственным представителем сибирских регионов в обновлённом составе президиума совета станет глава Забайкальского края Наталья Жданова. Помимо неё в орган вошли губернаторы Марий Эл, Северной Осетии, Ростовской, Новгородской и Белгородской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа и Еврейской автономной области.

Стоит отметить, что Госсовет РФ представляет собой консультативный орган, в задачи которого входит согласование взаимодействий органов государственной власти в стране. Председателем совета является президент, в него входят спикеры обеих палат Федерального собрания, полномочные представители президента РФ в федеральных округах, руководители регионов и фракций в Госдуме. Также в него могут быть включены иные лица, обладающие опытом госслужбы.

Заседания Госсовета традиционно проходят не реже раза в три месяца, также традиционно состав совета раз в полгода частично обновляется. Как отмечает красноярский политолог Александр Чернявский, потеря губернатором Хакасии места в Госсовете необязательно должна трактоваться как ослабление его политических позиций.

Полномочия 55-летнего Зимина истекают только в сентябре 2018 года, и эксперт призывает «рассматривать в комплексе» губернаторские перспективы главы Хакасии, а «не списывать его со счетов» раньше времени.

«Хотя фамилия Зимина периодически фигурирует в разных списках среди предполагаемых губернаторов-отставников, верить этому или нет, каждый раз непонятно. Всё-таки определённая поддержка среди влиятельных кругов в Москве у него есть. Кстати, недавно он заявлял, что готов пойти на новый срок в случае благословения сверху. Это важный момент, судьба господина Толоконского показала, что карьеры губернаторов зависят только от Кремля», — оценил произошедшую перестановку политолог.

Напомним, ранее Центр развития региональной политики предсказал новую волну губернаторских отставок после президентских выборов в марте 2018 года.