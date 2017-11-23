 

Медведь забрал у иркутского охотника два ружья и бесследно скрылся от полиции

 23 ноября, 18:58
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Медведь забрал у иркутского охотника два ружья и бесследно скрылся от полиции
Фото с сайта globallookpress.com

Охотник-промысловик из Иркутской области обратился за помощью к полицейским, после того как в труднодоступной таёжной местности медведь унёс у него два ружья, узнал корреспондент Сиб.фм 23 ноября из сообщения ГУ МВД по региону.

Пострадавшим оказался 57-летний житель Усть-Илимского района, который в одиночку ушёл в тайгу на промысел. 16 ноября он обходил свои угодья, расположенные в десятках километров от ближайшей деревни, и решил остановиться на ночлег в одном из зимовий.

Оставив все свои вещи, включая оружие, в избе, промысловик направился за водой, а по возвращении к зимовью услышал подозрительный шум и увидел силуэт медведя в проёме двери. Чтобы избежать опасной встречи с диким животным, безоружный мужчина на несколько часов ушёл от зимовья подальше.

Когда он вернулся к месту ночлега, то обнаружил отсутствие мешка из-под рыбы, в котором и принёс в тайгу три ружья. Одно из них он затем нашёл в лесу неподалёку — на прикладе имелись характерные повреждения, нанесённые медведем. Однако два других — марки «Вепрь» и ИЖ — бесследно пропали.

В течение нескольких дней охотник вёл поиски оружия самостоятельно, но вскоре вернулся домой и обратился с сообщением о пропаже ружей в полицию. Чтобы попытаться отыскать пропавшее оружие, в лес выехали сотрудники местного отдела внутренних дел. Они детально обследовали зимовье и прилегающие к нему лесные массивы, но также не смогли ничего обнаружить.

«Успешному поиску пропажи помешало несвоевременное обращение местного жителя в ОВД. С момента визита медведя, пребывание которого было зафиксировано во время осмотра, прошёл обильный снегопад, окончательно скрывший следы зверя в тайге», — констатировали в ГУ МВД по Иркутской области.

За нарушение правил хранения оружия, повлёкшее его утрату, в отношении владельца возбуждено административное производство. В качестве наказания ему может грозить лишение права на приобретение, хранение и ношение оружия на срок до года, а также штраф.

Напомним, в конце октября в Томской области медведь столкнулся с лесорубами, но убежал от них.

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