 

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть создал новую должность главного советника

 23 ноября, 11:26
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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть создал новую должность главного советника
Фото Алёны Мартыновой

Анатолий Локоть подписал постановление о создании новой должности главного советника мэра Новосибирска, узнал корреспондент Сиб.фм 23 ноября из сообщения газеты «Коммерсант — Сибирь».

Издание пишет об этом со ссылкой на источник в городской администрации, который сообщает, что у нового советника мэра будет ежемесячный оклад и что это немуниципальная должность. У Анатолия Локотя уже есть пять советников по разным направлениям: Александр Ложкин, Андрей Жирнов, Павел Петер, Сергей Клестов и Ирина Горбач.

Пресс-секретарь мэра Артём Роговский рассказал корреспонденту Сиб.фм, что сегодня не получится подробнее узнать, кто займёт эту должность и какие обязанности новый советник будет исполнять.

Напомним, что 20 ноября Анатолий Локоть предложил Виктору Толоконскому, ушедшему с должности губернатора Красноярского края, позицию старшего советника мэра.

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