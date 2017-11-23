 

Морозы до −22 °С и метели сменят тёплую погоду в Новосибирской области

 23 ноября, 17:46
были упомянуты
подходящие темы
Морозы до &minus;22 &deg;С и метели сменят тёплую погоду в Новосибирской области
Фото Алёны Мартыновой

В Новосибирской области в ближайшие три дня ожидается понижение температуры до −22 °С, снегопады, метели и порывистый ветер, сообщил корреспонденту Сиб.фм пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин 23 ноября.

Согласно прогнозу гидрометцентра, 24 ноября осадков не предвидится, на дорогах и тротуарах будет гололёд. Температура воздуха достигнет −11... −16 °С ночью и +1... −4 °С днём.

«Мы сейчас находимся в области высокого атмосферного давления — в антициклоническом поле. Поэтому стоит ясная погода, а за счёт неё произошло некоторое понижение температуры, выхолаживания в ночные часы. Температура понизилась ночью до −7...-13 °С. Мы полагаем, что такой тип погоды удержится в ближайшие сутки», — пояснил Ренад Ягудин.

В ночь с 25 на 26 ноября в регион придёт холодный фронт, сопровождаемый снегопадами, метелями, порывистым ветром. 26 ноября температура воздуха понизится до −12... −17 °С, местами до −22 °С ночью и до −9... −14 °С днём.

«Похоже, холод будет кратковременный, удержится 27 ноября, а потом последует волна тепла», — сказал Ягудин.

Напомним, ночью 22 ноября в Кузбассе выпала треть декадной нормы снега.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 1 ноября, 12:25 • интервью

Необдуманный и хаотичный

Фотограф Слава Степанов — о том, как чувство бесконечного любопытства повлияло на выбор профессии и как договариваться о съёмках.
 9 октября, 15:13 • репортаж

Дружбе запчасти не требуются

Репортаж о финишной прямой сибирского автопробега длиною в 4 920 километров: что такое «Т-образник» и как работает Чемальская ГЭС.
 9 октября, 11:37 • интервью

Голым по джунглям

Британский экстремал Эд Стаффорд о том, как он первым в мире прошёл вдоль всей Амазонки, и других экспериментах по выживанию.
самое популярное
 15 ноября, 12:49 • новость

Губернатор Хакасии запретил подчинённым Тулеева прилетать к отшельнице Агафье Лыковой

Глава Хакасии Виктор Зимин запретил пролёты вертолётов с территории соседней Кемеровской области в заповедник «Хакасский», где проживает известная отшельница-старовер Агафья Лыкова.
 17 ноября, 16:16 • новость

Житель Красноярска предложил на «Авито» фотоснимок The Beatles с автографом пятого участника

Фотография с автографами солистов группы The Beatles появилась на красноярском «Авито» — автор утверждает, что снимку 50 лет.
 10 ноября, 15:50 • новость

Гидрометцентр сделал прогноз погоды на 10 дней в Новосибирской области

В Новосибирской области в ближайшие 10 дней ожидаются морозы до −20 °С, снегопады и метели.
 13 ноября, 12:19 • новость

Новосибирский коллекционер выкупил все модели суперкаров Marussia

Бизнесмен из Новосибирска приобрёл шесть суперкаров Marussia производства шоумена Николая Фоменко.
 21 ноября, 12:40 • новость

Кремль поменяет губернаторов в регионах Сибири после президентских выборов

Ещё 8-10 глав регионов поменяет Кремль после выборов президента в 2018 году, досрочная отставка может коснуться и сибирских губернаторов.
 15 ноября, 23:06 • новость

Выросшая в Новосибирске дизайнер Мария Казакова вошла в рейтинг Forbes

Дизайнер одежды Мария Казакова, родившаяся в Сибири и выросшая в Новосибирске, вошла в рейтинг американского журнала Forbes как один из 30 молодых лидеров своей отрасли.
присоединяйтесь!
    