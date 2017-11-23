Морозы до −22 °С и метели сменят тёплую погоду в Новосибирской области

В Новосибирской области в ближайшие три дня ожидается понижение температуры до −22 °С, снегопады, метели и порывистый ветер, сообщил корреспонденту Сиб.фм пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин 23 ноября.

Согласно прогнозу гидрометцентра, 24 ноября осадков не предвидится, на дорогах и тротуарах будет гололёд. Температура воздуха достигнет −11... −16 °С ночью и +1... −4 °С днём.

«Мы сейчас находимся в области высокого атмосферного давления — в антициклоническом поле. Поэтому стоит ясная погода, а за счёт неё произошло некоторое понижение температуры, выхолаживания в ночные часы. Температура понизилась ночью до −7...-13 °С. Мы полагаем, что такой тип погоды удержится в ближайшие сутки», — пояснил Ренад Ягудин.

В ночь с 25 на 26 ноября в регион придёт холодный фронт, сопровождаемый снегопадами, метелями, порывистым ветром. 26 ноября температура воздуха понизится до −12... −17 °С, местами до −22 °С ночью и до −9... −14 °С днём.

«Похоже, холод будет кратковременный, удержится 27 ноября, а потом последует волна тепла», — сказал Ягудин.

Напомним, ночью 22 ноября в Кузбассе выпала треть декадной нормы снега.