Некоммерческие организации НСО получили миллионные гранты от президентского фонда

22 ноября «фонд президентских грантов» назвал победителей второго конкурса, в список грантополучателей попали более двух тысяч НКО со всей России, среди которых 53 из Новосибирской области, узнал корреспондент Сиб.фм 23 ноября на официальном сайте конкурса.

Размер самого большого гранта, полученного одной из новосибирских НКО, составил 9 млн рублей, он достанется проекту чемпионата России по чтению вслух среди старшеклассников «Страница’18». Всего в категории «Помощь науке, образованию и просвещению» прошли пять организаций из Новосибирской области. Фонд поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант» по результатам конкурса получит больше 5 млн рублей.

Второе место по размеру гранта занял благотворительный фонд «Созвездие сердец», он получит 8 млн рублей на создание и развитие Межрегионального добровольческого ресурсного центра. Цели организации — помогать детям в сложной жизненной ситуации, а также развивать институты гражданского общества.

Большая часть участников получили гранты на сумму от 1 до 2 млн рублей. Среди них благотворительные фонды, ассоциации выпускников, рыболовные клубы, спортивные организации, разнообразные общества социальной и психологической помощи.

Конкурс президентских грантов учреждён фондом по развитию гражданского общества, который был создан в апреле 2017 указом президента РФ. Впервые он прошёл весной, тогда «Сибирский центр поддержки общественных инициатив» получил от государства 8 млн рублей на развитие институтов гражданского общества.

Напомним, что в августе грант президентского фонда получил проект по «ресоциализации бывших заключённых Новосибирской области», автором которого выступила московской организации «Русь сидящая».