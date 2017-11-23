 

Врио губернатора Новосибирской области Травников создал совет по защите прав потребителей

 23 ноября, 12:13
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Врио губернатора Новосибирской области Травников создал совет по защите прав потребителей
Фото Алёны Мартыновой

Андрей Травников подписал постановление о создании координационного совета по защите прав потребителей в Новосибирской области, узнал корреспондент Сиб.фм 23 ноября из сообщения пресс-службы правительства региона.

Совет займётся информированием жителей Новосибирской области о правах потребителей, разработкой предложений по профилактике нарушений в этой области. Также он будет исследовать общественное мнение.

В состав совета вошли члены правительства региона, представители областных исполнительных органов государственной власти и организаций, работающих в сфере защиты прав потребителей.

По информации Роспотребнадзора, в 2016 году в Новосибирской области на сферу торговли пришлось около 49 % нарушений прав потребителей. Около 50 % обращений граждан относились к сфере услуг. Из них 17,2 % касалось деятельности на финансовом рынке, 15,1 % жаловались на бытовые услуги, 10 % — на жилищно-коммунальные услуги, 6,3 % — на услуги связи. Около 3 % обращений относилось к области медицины, 2 % — долевого строительства. 2,6 % жалоб пришлось на услуги транспорта, 2 % — на образовательные.

Напомним, что 11 октября врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников учредил новую должность — главный архитектор региона; кадровое назначение ещё не состоялось.

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