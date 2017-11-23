Новосибирская компания «Сибакадемстрой» придумала «ловушки для снега»

Для решения проблемы лишнего снега в Новосибирске компания «Сибакадемстрой» предложила бережный способ его уборки в городе, используя технологии европейских стран и так называемые ловушки для снега, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы компании 23 ноября.

По мнению специалистов компании, правильная уборка позволит избежать в городе проблем с лишним снегом. Но при этом нужно соблюдать определённую технологию, чтобы не повредить благоустройство и не испортить асфальт и бордюры — например, чистить от снега дворы и площадки вручную либо при помощи небольших погрузчиков, не привлекая к уборке тракторы, которые портят бордюры и тротуары.

Управляющие компании (УК) начали перенимать опыт европейских стран. К примеру, в борьбе с наледью специалисты УК «Комфортный дом», которая относится к компании «Сибакадемстрой», используют опыт Финляндии. Они посыпают тротуары реагентами и мелким гравием, причём делают это только на твёрдых покрытиях — асфальте и брусчатке, чтобы их не убрали вместе со снегом. «Комфортный дом» управляет 26 домами в микрорайоне «Европейский Берег», кварталах «Панорама», «На Декабристов», «Миргород».

«Главная проблема городской уборки — использование песка. Плотный песок закрывает снег от солнечных лучей, от внешнего нагрева, в результате снег не тает под песком. Образуется снежная грязная „каша“, которая разносится по всему городу», — отметили в пресс-службе компании.

Ещё одна зимняя проблема — свисающие с крыши домов снежные шапки. Чтобы решить эту проблему, специалисты «Сибакадемстрой» разработали так называемые «ловушки для снега» и опробовали новый метод в микрорайоне «Европейский Берег». На крыше квартала установили специальное ограждение, которые будут «запирать» снег на крыше, и, как обещают авторы идеи, даже при сильном ветре не будет появляться нависающего сугроба.

«В уборке территории важна команда и её слаженность. За всеми процессами и качеством работ следит специалист-мастер. С утра он расставляет приоритеты, следит за уборщиками, техникой и в конце дня принимает работы, — рассказал директор управляющей компании „Комфортный дом“ Данил Солошенко. — Только в „Европейском Береге“ работает 13 дворников-уборщиков, два мастера и техника. Мы планируем комфортное время для работ, чтобы не будить жителей, но так чтобы утром они могли легко выехать на работу, повести детей в школу и садик».

Напомним, в ноябре снегоуборочная техника в Новосибирске поломала перила лестниц и засыпала выезды нескольких дворов, мэрия отчиталась о работе более 400 тракторов и самосвалов.