Новосибирские следователи завели дело на директора спортивной школы «Сибсельмаш»

Следователи возбудили дело в отношении 64-летнего директора государственного автономного учреждения Новосибирской области «Спортивная школа по хоккею с мячом „Сибсельмаш“», узнал корреспондент Сиб.фм 23 ноября из сообщения пресс-службы регионального управления СК.

По версии следствия, в апреле 2017 года правоохранители начали проверку финансово-хозяйственной деятельности «ГАУ Сибсельмаш».

«Директор, понимая, что в ходе проверки могут быть выявлены нарушения, связанные с ремонтом беговой дорожки стадиона „Сибсельмаш“, которые впоследствии могут повлечь отстранение его от занимаемой должности, лично дал взятку сотруднику правоохранительных органов в сумме 150 тысяч рублей», — сказано в сообщении.

Мужчину задержали во время передачи денег. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 291 УК РФ («Дача взятки»). Также пресс-служба сообщила, что «в ближайшее время» суд рассмотрит ходатайство следователя о заключении подозреваемого под стражу.

Напомним, что в мае заместитель прокурора Новосибирской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора Западно-Сибирского филиала государственной инвентаризации лесов ФГУП «Рослесинфорг» Вадима Перекальского.