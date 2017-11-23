Новосибирский депутат назвал протокол о своей пьяной езде вбросом

Сотрудники ГИБДД составили на депутата горсовета Новосибирска Валерия Науменко протокол об административном правонарушении за пьяную езду, но депутат наказания избежал и продолжил управлять автомобилем, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения портала Dovod.media 23 ноября.

Согласно документам, 15 декабря 2015 года Валерий Науменко был остановлен инспекторами ГИБДД. Сотрудник полиции Кокурин указал в протоколе, что Науменко «управлял автомобилем „Мерседес“ с признаками опьянения», при этом «не выполнил законные требования сотрудника полиции об освидетельствовании на состояние опьянения на месте и в медучреждении». Отмечается, что от подписи в протоколе депутат отказался, а сам протокол якобы был «утерян» и в мировой суд Заельцовского района не поступил.

В письме на имя мирового судьи третьего судебного участка Заельцовского района Сергея Жданова от 26 апреля 2016 года, копию которого опубликовало издание, говорится, что полк ДПС ГУВД Новосибирска направил материалы об административном правонарушении по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, если такие действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния» в отношении Валерия Науменко. В нём же сообщается, что протокол был восстановлен спустя несколько месяцев.

Скриншот с сайта 3zlv.nsk.msudrf.ru

На сайте мирового суда Заельцовского района опубликованы сведения о том, что решение о назначении административного наказания принято. При этом, как утверждает издание, самого решения нет.

Валерий Науменко отказался комментировать корреспонденту Сиб.фм информацию о правонарушении и публикацию на портале Dovod.media, пояснив, что это вброс. Издание отмечает, что на вопросы, связанные с тем происшествием, депутат отвечал, что события того дня «совершенно не запечатлелись в его памяти».

Валерий Науменко является депутатом городского совета депутатов Новосибирска от партии КПРФ и членом комиссии по муниципальной собственности и градостроительству. В июле он возглавил муниципальное казённое учреждение «Городской фонтан».

Напомним, в июле 2015 года депутата читинской городской Думы Александра Щербенькова оштрафовали и лишили прав за вождение в пьяном виде.