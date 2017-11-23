 

Новосибирский завод очистит область от ртутного загрязнения

 23 ноября, 10:30
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Новосибирский завод очистит область от ртутного загрязнения
Фото с сайта nesiditsa.ru

Новосибирский завод химконцентратов (НЗХК) разработал установку для очистки ртутного загрязнения — она будет введена в эксплуатацию в 2018 году, узнал 23 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения информационного агентства ТАСС.

Специалисты НЗХК создали мобильную установку для очищения территории и помещений от ртути. Она поможет понизить опасность отходов с первого до четвёртого класса.

«Сегодня мы работаем над созданием установки по переработке ртутьсодержащих отходов. В чем её преимущество — это понижение отходов с первого до четвёртого класса опасности, а это класс опасности строительных отходов. Кроме того, установка мобильная, мы не будем никуда возить отходы, просто подвезли установку — и переработали», — цитирует информагентство заместителя главного инженера по ядерной, радиационной, промышленной безопасности и экологии завода Валерия Белова.

Установку стоимостью 180 млн рублей сначала используют на самом заводе для очистки грунта от загрязнений, накопленных за годы работы над «ядерным щитом», а впоследствии её будут применять для удаления загрязнений в регионе. Она уже прошла испытания, ввод в эксплуатацию запланирован на 2018 год.

Напомним, в августе песочница в центре Новосибирска была отравлена ртутью.

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