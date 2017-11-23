Олимпийский чемпион из Красноярска пожизненно отстранён от игр и лишён «золота» из-за допинга

Международный олимпийский комитет пожизненно отстранил от участия в Олимпиадах красноярских скелетонистов Александра Третьякова и Ольгу Потылицыну, причиной стало употребление допинга, узнал корреспондент Сиб.фм 23 ноября из сообщения ТАСС.

Тем же решением Третьяков лишён золотой медали, завоёванной на зимней Олимпиаде в Сочи. Кроме того, «бронзы» лишилась московская скелетонистка Елена Никитина, которая также пожизненно отстранена от олимпийских игр вместе с санкт-петербургской скелетонисткой Марией Орловой.

Примечательно, что в декабре 2016 года Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) временно отстраняла всех четверых названных спортсменов в связи с тем, что в отношении них у МОК возникли подозрения в употреблении допинга во время Олимпиады в Сочи. Но в январе 2017 года IBSF сняла со скелетонистов наказание, объяснив это решение недостатком доказательств.

32-летний Александр Третьяков являлся первым и единственным в российской истории олимпийским чемпионом в скелетоне, и продолжает являться бронзовым призёром Олимпиады-2010. Он также становился чемпионом мира (2013) и Европы (2017), а также четырёхкратным серебряным и дважды бронзовым призёром мировых первенств. В сезоне 2008/2009 красноярец завоевал Кубок мира.

После решения МОК «золото» Олимпиады-2014 перейдёт от Третьякова к его извечному сопернику на мировых стартах — латышу Мартинсу Дукурсу. Дальнейших решений комиссии МОК в ближайшее время ожидают и чемпионы Сочи-2014 по бобслею: красноярец Дмитрий Труненков и иркутяне Александр Зубков и Алексей Негодайло.

Напомним, в июне спортивный арбитражный суд принял окончательное решение о лишении новосибирского боксёра Миши Алояна серебряной медали Олимпийских игр 2016 года за употребление допинга.