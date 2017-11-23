 

Омские полицейские нашли похищенную икону XIX века

 23 ноября, 16:37
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Омские полицейские нашли похищенную икону XIX века
Фото с сайта 55.мвд.рф

В Омске полиция задержала мужчину, который украл у местной жительницы икону XIX века; он продал её за 500 рублей, узнал корреспондент Сиб.фм 23 ноября из сообщения пресс-службы регионального управления МВД.

В полицию обратилась 48-летняя женщина с заявлением о краже иконы. Она рассказала, что с октября у неё в частном доме жил мужчина.

«Она ушла к соседям, а когда вернулась, то не обнаружила ни жильца, ни иконы XIX века „Нерукотворный образ Господень“ в бронзовом окладе. Стоимость похищенного заявительница оценила в 7 тысяч рублей», — сказано в сообщении.

Правоохранители задержали 24-летнего подозреваемого на улице 7-й Северной. Отмечается, что он был четыре раза судим за кражи. Мужчина рассказал, что сдал похищенное в антикварную лавку за 500 рублей.

Сотрудники ведомства изъяли икону и передали экспертам, которым предстоить выяснить её реальную стоимость и историческую ценность. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 158 УК РФ («Кража»). Максимальное наказание по ней — два года лишения свободы.

Напомним, в августе стало известно, что в Новосибирске реставрируют псалтырь XIX века, который нашли на чердаке старого дома в Мошковском районе местные жители.

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