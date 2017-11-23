 

Сменился первый секретарь посольства Государства Израиль в Новосибирске

 23 ноября, 17:46
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Сменился первый секретарь посольства Государства Израиль в Новосибирске
Фото с сайта il4u.org.il

22 ноября первый секретарь посольства Государства Израиль в Новосибирске Ирис Цвайг объявила об окончании дипломатической миссии, её место занял Болеслав Ятвецкий, узнал корреспондент Сиб.фм 23 ноября у самого Ятвецкого.

Болеслав Ятвецкий работал в представительстве посольства Израиля в Одессе, в Новосибирск приехал в первый раз.


Интервью с Ирис Цвайг про иврит, хумус, шакшуку и кино

«Я понимаю, что в каждом регионе России есть свои особенности. Больше всего в Новосибирске в первую очередь меня поразили люди. Достаточно добрые и открытые», — Болеслав Ятвецкий рассказал корреспонденту Сиб.фм о первом впечатлении от города.

Болеслав Ятвецкий восхитился пятилетней работой Ирис Цвайг и её супруга Мати, который занимал должность административного директора Израильского культурного центра в Новосибирске. Он планирует продолжать деятельность на том же уровне и знакомить с израильской культурой ещё большее количество людей.

«Больше буду делать акценты на культуру. Мероприятия должны быть более массовыми, чтобы как можно больше людей узнавали о нашей системе образования, искусстве, медицине и достижениях. Потому что страна за короткое время — в следующем году будем праздновать 70 лет независимости — стала одной из самых передовых в мире. Нам есть чем гордиться и чем поделиться с жителями региона», — добавил Болеслав Ятвецкий.

Напомним, что в сентябре 2015 года Израильский культурный центр в Новосибирске открыл бесплатные курсы иврита.

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