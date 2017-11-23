 

Сотрудники психбольницы забирали пенсии у полуодетых и слепнущих инвалидов в Забайкалье

 23 ноября, 17:45
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Сотрудники психбольницы забирали пенсии у полуодетых и слепнущих инвалидов в Забайкалье
Фото Александра Бендюкова из интерната в Новосибирской области

Проверка вынудила двух сотрудников забайкальского психоневрологического дома-интерната выдать пациентам одежду, организовать срочную операцию на глазах и прекратить забирать три четверти пенсии в счёт проживания, узнал 23 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения прокуратуры Забайкалья.

Хадабулакский психоневрологический дом-интернат не прошёл проверку прокуратуры. В ведомстве установили, что не все из 122 инвалидов обеспечены одеждой. Также три инвалида с заболеваниями глаз нуждались в оперативном лечении с декабря 2016 года.

Более половины всех пациентов интерната были признаны недееспособными, сотрудники незаконно удерживали 75 % из их пенсий за проживание в учреждении, сообщили в ведомстве. Работающим инвалидам незаконно укоротили ежегодный отпуск на два дня.

После проверки виновные замдиректора интерната и завотделения социально-трудовой реабилитации были привлечены к дисциплинарной ответственности. Всем проживающим инвалидам выдали полагающуюся зимнюю одежду.

Три инвалида с заболеваниями глаз были госпитализированы в Борзинскую центральную районную больницу для проведения операции на катаракте.

Директор Хадабулакского психоневрологического дома-интерната направил в Пенсионный фонд России заявление о прекращении взимания 75 % с пенсий за проживание.

Напомним, что в октябре пациент психбольницы в Кузбассе получил срок за хищение более 1,6 млн рублей.

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