Взломавший электронный дневник новосибирский выпускник раскаялся в суде

Новосибирский суд создал уникальный прецедент в российском праве — впервые на скамье подсудимых оказался недавний выпускник Владимир Жоглик, исправивший оценки в школьном журнале, правда, к моменту первого заседания по делу подозреваемому исполнилось 18 лет, узнал корреспондент Сиб.фм 23 ноября из сюжета телеканала ОТР.

Преступление, совершённое осенью 2016 года, правоохранительные органы квалифицируют по статье 272 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации»), максимальное наказание, предусмотренное ею, — лишение свободы на два года.

При этом в ходе расследования выяснилось, что взломал электронную систему не сам Владимир, а его товарищ по гимназии с углублённым изучением информатики. Он вычислил пароли учителей с помощью специальной программы, но изменения в журнал вносил именно Владимир, исправляя двойки себе и одноклассникам.

На первом заседании суда, состоявшемся 22 ноября, бывший школьник, а теперь уже студент вуза, заявил, что раскаивается в своём поступке и никому не советует повторять такие проделки. Адвокат Владимира, поясняя линию защиты, обратил внимание на то, что в деле фактически нет пострадавших и речь не идёт о каком-либо ущербе.

Мать бывшего школьника, общаясь с журналистами, выразила надежду на то, что суд учтёт успехи её сына на олимпиадах по информатике и его работу в центре для одарённых детей. Как уточняет ГТРК «Новосибирск», заслушав защиту и гособвинение, суд к рассмотрению дела по существу так и не приступил, следующее заседание состоится 8 декабря.

Напомним, в начале года прокуратура обвинила отца новосибирского первоклассника в подделке прописки через интернет — так мужчина пытался устроить сына в престижную школу.