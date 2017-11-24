 

Бывший начальник новосибирского метро Ксензов устроился на работу в Крыму — СМИ

 24 ноября, 18:56
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Бывший начальник новосибирского метро Ксензов устроился на работу в Крыму &mdash; СМИ
Фото с сайта sk-interstroy.ru

Экс-директор новосибирского метрополитена и заместитель мэра Андрей Ксензов получил должность советника председателя госкомитета дорожного хозяйства Крыма, узнал корреспондент Сиб.фм 24 ноября из сообщения издания «Центр деловой жизни».

Уточняется, что госкомитет был создан в июле в качестве отдельного ведомства, которое отвечает за реконструкцию, ремонт и содержание дорожной сети в Крыму.

20 марта мэр Новосибирска Анатолий Локоть уволил Андрея Ксензова из-за нарушения финансовой дисциплины — ему вменялось произвольное увеличение собственной зарплаты до 100 тысяч рублей в месяц.

Напомним, что в марте политолог Дмитрий Пучкин посчитал, что увольнение руководителя Новосибирского метрополитена связано с его политической деятельностью — это месть элит за нарушение корпоративной этики. Андрей Ксензов баллотировался в мэры Новосибирска как независимый кандидат, и это помешало кандидату от партии власти Владимиру Знаткову занять этот пост.

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