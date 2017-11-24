 

Делегация консульства Польши не смогла найти себе здание в Новосибирске

 24 ноября, 17:35
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Делегация консульства Польши не смогла найти себе здание в Новосибирске
Фото с сайта rospolcentr.ru

Представители Генерального консульства Республики Польши встретились с мэром Новосибирска Анатолием Локтем, чтобы найти себе здание в городе и переехать из Иркутска, узнал корреспондент Сиб.фм 24 ноября в пресс-центре мэрии.

О планах по переезду органа внешних связей Польши из Иркутска в Новосибирск стало известно ещё в 2014 году, однако до сих пор процесс идёт медленно, в том числе потому, что нет подходящего здания, об этом рассказали в пресс-центре. Консульство предъявляет к своему будущему дому множество требований. Например, площадь помещения должна быть не меньше 500 квадратных метров, а вход в консульство — обособленный.

«Консульство должно располагаться в удобном для посетителей месте — в центре, с удобной транспортной развязкой, и чтобы оно было безопасным во всех отношениях», — заявил на встрече с мэром Новосибирска Генеральный консул Республики Польши в городе Иркутске Кшиштоф Свидерек.

Открытие представительства Польши в Новосибирске запланировано на 2018 год, но это будет возможно только при условии, что мэрия сможет найти здание для размещения посольства.

Напомним, что в сентябре 2015 года в Новосибирске открылся шенгенский визовый центр Эстонии.

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