ГИБДД оштрафовала красноярского водителя за катание пассажиров на крыше ВАЗа

Инспекторы ГИБДД в Красноярске по видеоролику из соцсетей установили личность водителя, который катал по городу двух своих приятелей, улёгшихся на крыше автомобиля, узнал корреспондент Сиб.фм 24 ноября из сообщения ГУ МВД по региону.

Опасное развлечение жители Красноярска устроили на улице Калинина в ночное время. На попавшем в интернет видеоролике видно, как ВАЗ, за рулём которого находился 22-летний молодой человек, совершал аварийные манёвры на заснеженной проезжей части. При этом он специально закладывал резкие повороты, чтобы дополнительно развеселить «пассажиров» на крыше.

Появление видеозаписи в соцсетях стало поводом для проведения проверки сотрудниками ГИБДД. Инспекторы изучили видео, установили личность водителя ВАЗа и выяснили, что только в 2017 году он уже 14 раз привлекался к ответственности за различные нарушения ПДД.

На этот раз в отношении молодого человека составлено ещё три административных материала: за неправильную перевозку пассажиров, за отсутствие страхового полиса, а также за неисправность внешних световых приборов. Общая сумма штрафов составила 1 800 рублей.

Напомним, в августе 2015 года несколько нетрезвых молодых людей в городе Искитиме Новосибирской области сняли на видео, как они катаются на крыше автомобиля Lada, распевая песню «Имя 505» («Имя любимое моё») украинской поп-группы «Время и стекло».