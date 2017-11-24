 

ГИБДД оштрафовала красноярского водителя за катание пассажиров на крыше ВАЗа

 24 ноября, 17:34
подходящие темы
ГИБДД оштрафовала красноярского водителя за катание пассажиров на крыше ВАЗа
Фото с сайта globallookpress.com

Инспекторы ГИБДД в Красноярске по видеоролику из соцсетей установили личность водителя, который катал по городу двух своих приятелей, улёгшихся на крыше автомобиля, узнал корреспондент Сиб.фм 24 ноября из сообщения ГУ МВД по региону.

Опасное развлечение жители Красноярска устроили на улице Калинина в ночное время. На попавшем в интернет видеоролике видно, как ВАЗ, за рулём которого находился 22-летний молодой человек, совершал аварийные манёвры на заснеженной проезжей части. При этом он специально закладывал резкие повороты, чтобы дополнительно развеселить «пассажиров» на крыше.

Появление видеозаписи в соцсетях стало поводом для проведения проверки сотрудниками ГИБДД. Инспекторы изучили видео, установили личность водителя ВАЗа и выяснили, что только в 2017 году он уже 14 раз привлекался к ответственности за различные нарушения ПДД.

На этот раз в отношении молодого человека составлено ещё три административных материала: за неправильную перевозку пассажиров, за отсутствие страхового полиса, а также за неисправность внешних световых приборов. Общая сумма штрафов составила 1 800 рублей.

Напомним, в августе 2015 года несколько нетрезвых молодых людей в городе Искитиме Новосибирской области сняли на видео, как они катаются на крыше автомобиля Lada, распевая песню «Имя 505» («Имя любимое моё») украинской поп-группы «Время и стекло».

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 10 ноября, 11:20 • статья

Проверь тормоза — спаси ребёнка

Какие ошибки водителей приводят к детскому травматизму на дорогах и для чего нужны детские автогородки.

Моё тело — общественное дело

 20 октября, 11:22 • колонка
Вячеслав Комбаров
научный сотрудник отдела социальных проблем ИЭОПП СО РАН
Социолог о том, почему «Инстаграм» позволяет людям чувствовать социализацию и куда ведёт мода на здоровый образ жизни.
 11 октября, 10:17 • репортаж

Капкан на горе-продавца

Как полиция и власть борются с несанкционированной торговлей на улице и куда убегают продавцы во время рейда.
самое популярное
 15 ноября, 12:49 • новость

Губернатор Хакасии запретил подчинённым Тулеева прилетать к отшельнице Агафье Лыковой

Глава Хакасии Виктор Зимин запретил пролёты вертолётов с территории соседней Кемеровской области в заповедник «Хакасский», где проживает известная отшельница-старовер Агафья Лыкова.
 17 ноября, 16:16 • новость

Житель Красноярска предложил на «Авито» фотоснимок The Beatles с автографом пятого участника

Фотография с автографами солистов группы The Beatles появилась на красноярском «Авито» — автор утверждает, что снимку 50 лет.
 13 ноября, 12:19 • новость

Новосибирский коллекционер выкупил все модели суперкаров Marussia

Бизнесмен из Новосибирска приобрёл шесть суперкаров Marussia производства шоумена Николая Фоменко.
 21 ноября, 12:40 • новость

Кремль поменяет губернаторов в регионах Сибири после президентских выборов

Ещё 8-10 глав регионов поменяет Кремль после выборов президента в 2018 году, досрочная отставка может коснуться и сибирских губернаторов.
 15 ноября, 23:06 • новость

Выросшая в Новосибирске дизайнер Мария Казакова вошла в рейтинг Forbes

Дизайнер одежды Мария Казакова, родившаяся в Сибири и выросшая в Новосибирске, вошла в рейтинг американского журнала Forbes как один из 30 молодых лидеров своей отрасли.
 21 ноября, 10:39 • новость

Автобус с пассажирами загорелся на остановке в Новосибирске

В Кировском районе Новосибирска загорелся пассажирский автобус, следовавший по маршруту № 12 — пассажиры успели выскочить из него.
присоединяйтесь!
    