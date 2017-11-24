 

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев поднял зарплаты бюджетникам

 24 ноября, 08:33
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Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев поднял зарплаты бюджетникам
Фото с сайта cdn.10kanal.ru

Глава Кемеровской области Аман Тулеев объявил о повышении зарплат работникам бюджетной сферы с 1 декабря, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения «Коммерсанта» 24 ноября.

Согласно бюджетному посланию Тулеева, увеличится на 5 % зарплата педагогов и работников учреждений для детей-сирот, а сотрудников дополнительного образования — на 11,2 %. Аман Тулеев считает, что средняя зарплата педагога должна достигать не менее 30,5 тысячи рублей в месяц, а воспитателей детских садов — 28,5 тысячи рублей.

Также в начале декабря повышение зарплаты на 17,6 % ожидает работников культуры: библиотекарей, театральных деятелей, клубных работников, сотрудников музеев и филармоний. Предполагается, что в среднем она также должна быть около 30,5 тысячи рублей. Столько же будут получать соцработники — их месячный заработок в декабре увеличится на 32 %.

Глава Кузбасса пообещал, что с 1 января 2018 года будут увеличены зарплаты работников здравоохранения: врачей, среднего и младшего персонала, фармацевтов и зубных техников. Средняя зарплата врачей составит 61 тысячу рублей, а младшего медицинского персонала — 30,5 тысячи рублей. Остальным работникам бюджетной сферы зарплату поднимут на 5 %.

«Это закон, приказ, который надо выполнять всем руководителям. За это будет жесточайший спрос. Это большие деньги, но мы идём на это осознанно», — подчеркнул Аман Тулеев.

В сравнении с 2017 годом расходы бюджета Кемеровской области в 2018 году на повышение зарплат вырастут на 7 млрд рублей.

Согласно данным Новосибирскстата, в 2016 году средняя зарплата работников бюджетных организаций в Новосибирской области достигала 30,7 тысячи рублей.

Напомним, в октябре врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников предложил увеличить зарплаты бюджетникам в проекте бюджета региона на 2018 год.

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