Иркутские власти приняли рекомендации по вырубке лесов для сохранения биоразнообразия

Министерство лесного комплекса Иркутской области одобрило рекомендации Всемирного фонда дикой природы (WWF) по сохранению животных и растений при заготовке древесины, узнал корреспондент Сиб.фм 24 ноября из сообщения пресс-службы WWF.

Лесопромышленникам рекомендовано сохранять природные объекты и участки леса вокруг постоянных и временных водных объектов, на крутых склонах и обрывах, а также в местообитаниях видов из Красной книги России и Иркутской области, участки темнохвойных лесов среди светлохвойных и лиственных; деревья с гнёздами и убежища животных.

Рекомендации подготовили специалисты Байкальского государственного университета при поддержке WWF. Весной теоретические разработки учёных прошли полевую апробацию в регионе с помощью иркутских лесников. Иркутская область стала девятым регионом России, официально утвердившим критерии вырубки.

«При подготовке методических рекомендаций мы учли региональные особенности. Леса Иркутской области произрастают и в таёжной вечной мерзлоте, и в горных лесных районах, и в бескрайних лесостепях», — рассказал директор института природопользования и сохранения биоразнообразия БГУ Виктор Попов.

Пресс-служба отмечает, что законодательные основания для сохранения важных участков леса у лесопромышленников появились в январе 2017 года, после принятия приказа Минприроды России «Об утверждении Правил заготовки древесины и особенностей заготовки древесины».

«В 2018 году каждый регион должен разработать свои нормативы по выделению ключевых биотопов, а это занятие требует специалистов и ресурсов. Специалисты WWF предложили свою помощь ряду наиболее лесных регионов. Одним из таких субъектов стала Иркутская область. В партнёрстве с биологами, зоологами, геоботаниками и, конечно, лесниками мы разработали рекомендации с учётом особенностей региона», — рассказал координатор лесной программы проектов Алтае-Саянского отделения WWF Виктор Сипкин.

На данный момент подобные нормативы действуют в Алтайском крае, республиках Алтай, Карелии, Коми, а также в Иркутской, Архангельской и Вологодской областях.

Напомним, что в ноябре учёные Томского государственного университета изучали виды растений, которые попали на территорию Сибири в результате действий людей, некоторые из них вытесняют аборигенные виды.