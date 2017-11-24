Иркутские дольщики добились квартир через прокуратуру

Пять иркутских дольщиков получили письма с отказом передачи в собственность оплаченных ими квартир — ситуация разрешилась после вмешательства прокурора, узнал 24 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы генпрокуратуры РФ.

Строительная компания «Высота» возвела на улице Пискунова в Иркутске многоквартирный дом. Пять квартир общей стоимостью 9 млн рублей должны были быть переданы ООО «БизнесСтрой», согласно договору участия в долевом строительстве. При этом «БизнесСтрой» обязывался поставить в счёт оплаты квартир строительные материалы.

Однако в сентябре 2016 года пять участников долевого строительства получили письма от строительной компании, в которых сообщалось об одностороннем отказе от исполнения договора в связи с неисполнением ООО «БизнесСтрой» обязанностей по поставке стройматериалов.

Также компания направила в управление Росреестра по Иркутской области заявления о расторжении договоров участия в долевом строительстве, на основании которых сделки прекращены.

В декабре 2016 года дом ввели в эксплуатацию, а пятеро дольщиков так и не получили свои квартиры. С письмами-отказами они обратились в прокуратуру.

Прокуратура установила, что дольщики оплатили обусловленную договором стоимость, и застройщик был обязан выполнить условия соглашения, несмотря на невыполнение обязательств со стороны компании «БизнесСтрой».

После вмешательства прокуратуры строительная компания «Высота» передала дольщикам их квартиры. На данный момент они регистрируют свои права собственности.

Напомним, в июне стало известно, что риелтор нанесла бюджету Новосибирска ущерб свыше 14 млн рублей и получила условный срок.