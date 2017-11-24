Иркутские следователи проверят клинику из-за смерти женщины после пластической операции
24 ноября, 18:09
Следователи в Иркутске начали проверку клиники пластической хирургии после смерти пациентки; женщина умерла после операции по липосакции, узнал корреспондент Сиб.фм 24 ноября из сообщения пресс-службы регионального следственного комитета.
К правоохранителям обратились родственники 54-летней пациентки о привлечении к уголовной ответственности персонала медицинского учреждения, в котором погибшей делали операцию.
«По предварительным данным, в марте и сентябре 2017 года женщине в одном из научных центров города Иркутска были проведены операции по иссечению избытков подкожножировой клетчатки и излишков кожи», — сказано в сообщении.
После второй операции пациентке стало хуже. Женщину госпитализировали в городскую больницу, где она умерла. Следователи назначили судебную экспертизу и изъяли медицинские документы в клинике, где была сделана операция.
Напомним, что в ноябре 2015 года новосибирские следователи возбудили уголовное дело в отношении пластического хирурга, у которого спустя сутки после абдоминопластики умерла 61-летняя пациентка.