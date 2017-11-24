 

Иркутские следователи проверят клинику из-за смерти женщины после пластической операции

 24 ноября, 18:09
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Иркутские следователи проверят клинику из-за смерти женщины после пластической операции
Фото с сайта pixabay.com

Следователи в Иркутске начали проверку клиники пластической хирургии после смерти пациентки; женщина умерла после операции по липосакции, узнал корреспондент Сиб.фм 24 ноября из сообщения пресс-службы регионального следственного комитета.

К правоохранителям обратились родственники 54-летней пациентки о привлечении к уголовной ответственности персонала медицинского учреждения, в котором погибшей делали операцию.

«По предварительным данным, в марте и сентябре 2017 года женщине в одном из научных центров города Иркутска были проведены операции по иссечению избытков подкожножировой клетчатки и излишков кожи», — сказано в сообщении.

После второй операции пациентке стало хуже. Женщину госпитализировали в городскую больницу, где она умерла. Следователи назначили судебную экспертизу и изъяли медицинские документы в клинике, где была сделана операция.

Напомним, что в ноябре 2015 года новосибирские следователи возбудили уголовное дело в отношении пластического хирурга, у которого спустя сутки после абдоминопластики умерла 61-летняя пациентка.

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