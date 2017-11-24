Иркутский бобслеист Александр Зубков лишился двух золотых медалей сочинской Олимпиады

Международный олимпийский комитет признал иркутского бобслеиста Александра Зубкова виновным в употреблении допинга и лишил его двух золотых медалей, завоёванных на зимней Олимпиаде-2014, узнал корреспондент Сиб.фм 24 ноября из сообщения ТАСС.

По решению МОК, 43-летний Зубков, который является президентом федерации бобслея России, также пожизненно отстранён от участия в Олимпиадах и ему запрещена аккредитация в любом качестве на все соревнования под эгидой олимпийского комитета. Вместе с Зубковым от Олимпийских игр пожизненно отстранена бобслеистка Ольга Стульнева, её результаты на играх в Сочи аннулированы — в соревнованиях двоек она заняла в Сочи девятое место.

Решение МОК в отношении медалей Зубкова означает, что этих же наград автоматически лишатся и те российские спортсмены, которые выступали вместе с ним в бобслейных двойках и в четвёрках — это разгоняющий Алексей Воевода, иркутянин Алексей Негодайло и красноярец Дмитрий Труненков.

«Золото» Олимпиады-2014 в соревнованиях бобслейных двоек должно перейти к швейцарцам Беату Хефти и Алексу Бауману, в соревновании четвёрок медали высшего достоинства будут переданы латвийскому экипажу во главе с пилотом Оскаром Мелбардисом.

Напомним, ранее «золота» Олимпиады-2014 был лишён красноярский скелетонист Александр Третьяков.