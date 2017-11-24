Занимавшийся мигрантами кузбасский полицейский отправлен в колонию за взятку в 50 тысяч рублей

Замначальника отдела по вопросам миграции ОВД города Междуреченска Кемеровской области осуждён за взятку в 50 тысяч рублей, узнал корреспондент Сиб.фм 24 ноября из сообщения регионального следкома.

Полицейский был пойман с поличным при получении денег от коммерсанта, которому он предложил уладить проблемы с нарушением миграционного законодательства. Как оказалось, предприниматель вовремя не уведомил территориальный миграционный орган о заключении трудовых отношений с иностранным гражданином.

Выявив это нарушение, полицейский сообщил коммерсанту, что готов не оформлять протокол, если получит 50 тысяч рублей. Предприниматель согласился заплатить, но затем уведомил о произошедшем оперативников ФСБ. При передаче денег вымогателя задержали.

Собранные по делу доказательства были признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора. Полицейский, которого на момент публикации уволили со службы, был признан виновным в нарушении части 3 статьи 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки»). Ему назначено наказание в виде трёх лет колонии общего режима с лишением права занимать определённые должности сроком на два года.

Напомним, в конце сентября в Новосибирске по подозрению во взятке был задержан начальник отделения ГИБДД.