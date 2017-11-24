Мэр Новосибирска предложил строить развязки вместо четвёртого моста

Новосибирский мэр Анатолий Локоть заявил, что строительство четвёртого моста — не первостепенный проект для Новосибирска, куда важнее для города новые развязки на дорогах, сообщил корреспондент Сиб.фм с пресс-конференции мэра 24 ноября.

Анатолий Локоть отметил, что у него много замечаний к проекту строительства четвёртого моста через реку Обь в Новосибирске.

«Я хочу напомнить, что это зона ответственности всё-таки правительства Новосибирской области. Они занимаются этим проектом. То есть тут наших решений городских никаких нет, — заявил он журналистам. — Я неоднократно высказывался с замечаниями к проекту четвёртого моста. Считаю, что это не первостепенной важности объект. Проблема города Новосибирска не в количестве мостов, а в отсутствии развязок к мостовым переходам. На это я хотел бы обратить внимание».

Мэр рассказал, что на открытии Бугринского моста он обсуждал с президентом России Владимиром Путиным дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры города.

«Мы говорили о развязках. Мы говорили о юго-западном транзите, который фактически позволил бы замкнуть кольцо вокруг Новосибирска, тем самым серьёзно разгрузить центр от тяжёлых грузовых фур, которые идут к нам с юга. Я предполагаю, что государственные средства можно было бы в данном случае использовать с большим эффектом. Я понимаю тех, кто сегодня высказывается за этот проект. Они говорят о том, что это привлечение инвестиций 26 млрд рублей в развитие инфраструктуры Новосибирска», — сказал Локоть.

Глава города предложил сосредоточиться на развязках, в частности на незаконченных проектах, среди которых подъезд к Бугринскому мосту.

«Для города было бы полезно заканчивать подобные объекты, делать удобные и эффективные развязки и тем самым облегчать транспортную ситуацию в городе», — отметил мэр.

Напомним, в сентябре бывший гендиректор омской компании «Мостовик» Олег Шишов указал на завышенную стоимость строительства «несложного» четвёртого моста в Новосибирске, сравнив его с более масштабным проектом на острове Русский.