 

Мэрия запретила большегрузам ездить по Новосибирску для борьбы с пробками

 24 ноября, 11:03
были упомянуты
подходящие темы
Мэрия запретила большегрузам ездить по Новосибирску для борьбы с пробками
Фото с сайта pixabay.com

Анатолий Локоть, мэр Новосибирска, подписал постановление, запрещающее движение большегрузов по дорогам города; ограничение будет действовать до 1 апреля 2018 года, узнал корреспондент Сиб.фм 24 ноября из сообщения пресс-службы мэрии.

Запрет будет действовать с 27 ноября 2017 года по 1 апреля 2018 года. Каждый день с 7:00 до 10:00 и с 16:00 до 20:00.

«Ограничения вводятся для транспортных средств, габариты которых (с грузом или без груза) превышают по ширине два с половиной метра, по высоте — четыре метра от поверхности проезжей части, по длине (включая один прицеп) — 15 метров, а также транспортных средств, для которых предприятием-изготовителем установлена максимальная скорость не более 30 километров в час», — сказано в сообщении.

В пресс-службе корреспонденту Сиб.фм рассказали, что временный запрет вводится «в целях повышения пропускной способности дорог в часы их максимальной загрузки».

Напомним, что в Новосибирске с 8 ноября начали действовать правила, согласно которым при въезде на перекрёсток с круговым движением автомобилисты обязаны уступить дорогу транспорту, движущемуся по этому перекрёстку.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 10 ноября, 11:20 • статья

Проверь тормоза — спаси ребёнка

Какие ошибки водителей приводят к детскому травматизму на дорогах и для чего нужны детские автогородки.
 1 ноября, 12:25 • интервью

Необдуманный и хаотичный

Фотограф Слава Степанов — о том, как чувство бесконечного любопытства повлияло на выбор профессии и как договариваться о съёмках.
 12 октября, 12:03 • интервью

Будет очень сложно

Эксклюзивное интервью Виктора Толоконского после отставки с поста губернатора Красноярского края. О том, как уходил с должности и как не может преодолеть внутреннюю потребность быть востребованным.
самое популярное
 15 ноября, 12:49 • новость

Губернатор Хакасии запретил подчинённым Тулеева прилетать к отшельнице Агафье Лыковой

Глава Хакасии Виктор Зимин запретил пролёты вертолётов с территории соседней Кемеровской области в заповедник «Хакасский», где проживает известная отшельница-старовер Агафья Лыкова.
 17 ноября, 16:16 • новость

Житель Красноярска предложил на «Авито» фотоснимок The Beatles с автографом пятого участника

Фотография с автографами солистов группы The Beatles появилась на красноярском «Авито» — автор утверждает, что снимку 50 лет.
 10 ноября, 15:50 • новость

Гидрометцентр сделал прогноз погоды на 10 дней в Новосибирской области

В Новосибирской области в ближайшие 10 дней ожидаются морозы до −20 °С, снегопады и метели.
 13 ноября, 12:19 • новость

Новосибирский коллекционер выкупил все модели суперкаров Marussia

Бизнесмен из Новосибирска приобрёл шесть суперкаров Marussia производства шоумена Николая Фоменко.
 21 ноября, 12:40 • новость

Кремль поменяет губернаторов в регионах Сибири после президентских выборов

Ещё 8-10 глав регионов поменяет Кремль после выборов президента в 2018 году, досрочная отставка может коснуться и сибирских губернаторов.
 15 ноября, 23:06 • новость

Выросшая в Новосибирске дизайнер Мария Казакова вошла в рейтинг Forbes

Дизайнер одежды Мария Казакова, родившаяся в Сибири и выросшая в Новосибирске, вошла в рейтинг американского журнала Forbes как один из 30 молодых лидеров своей отрасли.
присоединяйтесь!
    