Мэрия запретила большегрузам ездить по Новосибирску для борьбы с пробками

Анатолий Локоть, мэр Новосибирска, подписал постановление, запрещающее движение большегрузов по дорогам города; ограничение будет действовать до 1 апреля 2018 года, узнал корреспондент Сиб.фм 24 ноября из сообщения пресс-службы мэрии.

Запрет будет действовать с 27 ноября 2017 года по 1 апреля 2018 года. Каждый день с 7:00 до 10:00 и с 16:00 до 20:00.

«Ограничения вводятся для транспортных средств, габариты которых (с грузом или без груза) превышают по ширине два с половиной метра, по высоте — четыре метра от поверхности проезжей части, по длине (включая один прицеп) — 15 метров, а также транспортных средств, для которых предприятием-изготовителем установлена максимальная скорость не более 30 километров в час», — сказано в сообщении.

В пресс-службе корреспонденту Сиб.фм рассказали, что временный запрет вводится «в целях повышения пропускной способности дорог в часы их максимальной загрузки».

Напомним, что в Новосибирске с 8 ноября начали действовать правила, согласно которым при въезде на перекрёсток с круговым движением автомобилисты обязаны уступить дорогу транспорту, движущемуся по этому перекрёстку.