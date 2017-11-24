Экскурсоводы начали водить жителей Красноярска по строящимся объектам Универсиады-2019

Дирекция красноярской Универсиады-2019 начала проводить для всех желающих экскурсии по строящимся спортивным объектам, цель акции — удовлетворить любопытство горожан, узнал корреспондент Сиб.фм 24 ноября из сообщения краевого министерства спорта.

На первую ознакомительную экскурсию была отправлена группа из 30 школьных учителей. Они побывали на строящейся крытой ледовой арене, новом стадионе для хоккея с мячом и на будущем крытом катке. Профессиональный гид рассказала педагогам об истории Красноярска и студенческом спорте, а также о будущих объектах студенческих игр, до которых осталось менее полутора лет. На всех объектах группу педагогов-экскурсантов встречали представители строительных компаний.

«Мы провели опрос горожан, в котором приняло участие более трёх тысяч человек. Результаты опроса показали, что жители Красноярска проявляют большой интерес к подготовке зимней Универсиады-2019. В связи с этим было принято решение организовать серию экскурсий на объекты, чтобы каждый мог увидеть, как идёт строительство, и задать интересующие вопросы», — пояснил инициативу руководитель дирекции Универсиады Максим Уразов.

Продолжительность разных вариантов экскурсионного маршрута по спортивным стройкам составляет три-четыре часа. В том числе желающие могут увидеть горно-лыжный кластер «Сопка», «Платинум Арену Красноярск» и деревню Универсиады. Чтобы попасть на экскурсию, нужно подготовить коллективную заявку (не менее 20 человек) и связаться с дирекцией Универсиады.

Напомним, 15 ноября в Красноярске погиб рабочий, занятый на строительстве новой автомагистрали, которая должна быть открыта к Универсиаде-2019.