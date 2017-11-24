Правительство РФ одобрило налог на прибыль нефтяных месторождений Сибири

Правительство РФ утвердило план введения налога на прибыль для нефтяной промышленности с начала 2019 года. Налог коснётся месторождений в Томской, Омской, Новосибирской областях и Красноярском крае, узнал 24 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения Russia Today.

Налоговый режим для нефтяной промышленности планируют сменить в Правительстве РФ. Сейчас нефтяные компании платят так называемый налог на добычу полезных ископаемых, рассчитываемый на основе объёмов добычи нефти и газа. Налог на добычу нефти корректируется с учётом колебаний мировых цен на нефть, истощения и объёма запасов нефти.

Российские компании лоббируют налог на прибыль, утверждая о будущем увеличении добычи нефти, также это позволит эффективно отражать затраты на добычу ресурса.

В Министерстве энергетики РФ ожидают, что новый налоговый режим будет одобрен парламентом РФ в первом квартале 2018 года и вступит в силу с 1 января 2019 года. Однако представители Минэнерго РФ не сообщили размер новой налоговой ставки.

«Налог будет касаться четырёх типов месторождений — новых месторождений в Восточной Сибири и Западной Сибири, некоторых истощённых месторождений в Западной Сибири и месторождений, которые извлекают выгоду из снижения экспортных пошлин», — сообщает RT.

По данным СМИ, большинство аналитиков нефтегазовой отрасли называют нынешний режим налогообложения неэффективным, по их мнению, это ставит крест на развитии новых месторождений в Восточной Сибири и других регионах, а также мешает расширению добычи с помощью «браунфилдов» на основе месторождений Западной Сибири.

Замминистра энергетики РФ Алексей Текслер прокомментировал в официальном заявлении, что пересмотр налогов стал важным шагом в решении проблемы России с поддержанием уровня добычи нефти, в том числе на зрелых месторождениях Западной Сибири. По мнению замминистра в новом налоговом режиме учтены как интересы промышленности, так и бюджета.

Основа месторождений Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции сосредоточена в Тюменской области, но также включает месторождения в Томской, Омской, Новосибирской области и в Красноярском крае.

Напомним, что с февраля власти Забайкалья не оставляют надежды найти в регионе месторождения нефти.