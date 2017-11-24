 

Незаконный «склад» снега разместился в лесу под Новосибирском

 24 ноября, 16:46
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Незаконный «склад» снега разместился в лесу под Новосибирском
фото предоставлено новосибирским отделением ОНФ

Работники муниципального предприятия «Горзеленхоз» нашли в лесу под Новосибирском охраняемую свалку грязного снега, узнал корреспондент Сиб.фм 24 ноября из сообщения мэрии.

Незаконный объект располагается в лесной зоне Октябрьского района рядом с Гусинобродским шоссе у выезда из города. Озеленители обнаружили свалку при проведении планового патрулирования Первомайского участка городского лесничества.

«На лесном участке проводилось незаконное складирование снега с разного рода примесями в объёме 250 кубических метров. На участке работал фронтальный погрузчик, сталкивая снег в лесной массив, стояли два автомобиля марки КамАЗ, позже подъехали для разгрузки ещё два КамАЗа, гружёных снежной массой с примесями», — описала ситуацию пресс-служба мэрии.

Примечательно, что на этом же участке леса муниципальные работники обнаружили сторожа, который охранял свалку, расположившись в строительном вагончике. Специалисты «Горзеленхоза» квалифицируют действия организаторов снежного «склада» как захламление лесов коммунально-бытовыми отходами.

Сумма ущерба, нанесённого природе, оценивается более чем в 1,5 млн рублей. По факту нарушения заявления направлены в полицию и прокуратуру Октябрьского района.

Напомним, в марте активисты Общероссийского народного фронта забили тревогу по поводу незаконного снегоотвала возле Мочищенского шоссе в Новосибирске, который, по их мнению, мог привести к загрязнению почвы.

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